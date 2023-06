GBP/TRY: als het pond naar lira stijgt, hoe hoog kan het gaan?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Het pond ten opzichte van Turkse lira steeg maandag naar een recordhoogte, zelfs nadat de inflatie in Turkije verder terugliep. Het paar GBP/TRY steeg naar een hoogtepunt van 26,28, waarmee de winst voor het begin van het jaar op meer dan 16% kwam. Het is de afgelopen 12 maanden met 28% gestegen. Evenzo is het paar USD/TRY naar een recordhoogte gestegen.

De Turkse inflatie daalde

De Turkse lira bevond zich de afgelopen maanden in een sterke bearish trend vanwege aanhoudende zorgen over de economie. Het grootste probleem onder investeerders is dat het bewind van president Erdogan het land diep in beroering zal brengen.

Erdogan verschilt van de meeste presidenten door zijn sterke greep op de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT). In plaats van de bank onafhankelijk te laten opereren, dicteert de president haar maatregelen door te pleiten voor lage rentetarieven, zelfs als de inflatie fors hoger blijft.

Erdogan heeft onlangs enkele wijzigingen aangebracht. Zo benoemde hij een gerespecteerd econoom tot minister van Financiën, waarmee hij aangaf dat zijn nieuwe regering veranderingen overwoog. Analisten waarschuwen echter dat vroegere hervormers te maken hadden met een president die sterk gelooft in lage rentetarieven.

Het grootste GBP/TRY forexnieuws op maandag waren de laatste Turkse inflatiecijfers, die de recente weggeefacties van Erdogan weerspiegelden. Volgens het statistiekbureau is de totale consumentenprijsindex (CPI) in mei gedaald van 43,68% naar 39,58%. Op MoM-basis daalde de CPI tot 0,04%. De producentenprijsindex daalde van 52,11% vorig jaar naar 40,76%.

Hoewel de Turkse inflatie de afgelopen maanden is gedaald, blijft deze veel hoger dan die van de meeste landen. Het zou ook fors hoger kunnen blijven als de CBRT de komende vergaderingen de rente niet verhoogt.

Technische analyse GBP/TRY

GBP/TRY-grafiek door TradingView

De wisselkoers van het paar GBP/TRY bevindt zich al maanden in een meedogenloze bull-run. Tijdens deze rally overschreed het paar verschillende mijlpalen. Meest recent bewoog het boven het psychologische niveau van 25. Het pair bleef ook comfortabel boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Vanwege de niet-aflatende bull-run is het paar extreem overbought geworden doordat de Relative Strength Index (RSI) boven het overbought niveau is gestegen. Het paar zal daarom, uitgaande van trendvolgende principes, waarschijnlijk blijven stijgen.

De enige verandering die tot een ommekeer kan leiden, is als Erdogan een onafhankelijke CBRT promoot en de economie openstelt voor buitenlanders. In het verleden waren buitenlanders in Turkije bang voor kapitaalvluchtregels die bedoeld waren om de valuta te stabiliseren. Als gevolg hiervan zijn buitenlandse directe investeringen en buitenlandse reserves gekelderd. De buitenlandse reserves bedragen ongeveer $58 miljard.