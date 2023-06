Hedge fund pro: Nikkei 225 en Topix indices hebben meer voordeel

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De bullrun op de Nikkei 225-index ging maandag door, terwijl investeerders aandelen van het land bleven kopen. De index steeg naar een hoogtepunt van ¥32.072, het hoogste niveau sinds 1990. In totaal is de index dit jaar met meer dan 21% gestegen en presteerde het beter dan de S&P 500-, DAX- en CAC 40-indices. De Topix-index is ook gestegen naar een hoogte van meerdere decennia van ¥2.210.

Hedge fund pro is optimistisch over Japanse aandelen

De Nikkei 225-index maakte een sterke rally door toen buitenlandse investeerders de aandelen bleven kopen. Het grootste deel van deze rally vond plaats na de recent bezoek van Warren Buffett, een van de meest gerespecteerde investeerders ter wereld. Hij is doorgegaan met het toevoegen van posities in de grootste handelshuizen van het land.

Nu zijn sommige analisten van mening dat Japanse aandelen meer speelruimte hebben, daarbij verwijzend naar hun lage waarderingen in vergelijking met vergelijkbare aandelen.

Een van die analisten is Seth Fischer, de oprichter en CIO van Oasis Management. Oasis is een in Hong Kong gevestigd hedgefonds dat over de hele wereld belegt. De primaire focus ligt op Aziatische aandelen.

In een interview met Bloomberg betoogde Fischer dat Japanse aandelen ondanks de sterke comeback dit jaar meer opwaarts potentieel hadden. Hij noemde het feit dat veel Japanse bedrijven zeer winstgevend waren, goedkopere waarderingsveelvouden hadden en geld teruggaven aan investeerders door middel van terugkopen en dividenden.

Verder merkte Fischer op dat Japanse aandelen in de Nikkei 225 en Topix tegenwind kregen van een combinatie van binnenlandse en buitenlandse investeerders. Buitenlanders hebben negen weken lang Japanse aandelen gekocht, wat positief is.

De meeste bedrijven in de Nikkei 225-index bevonden zich dit jaar in een bullish trend. De beste presteerders in de index zijn Advantest, Kobe Steel, Dainippon Screen en Toppan Printing. Bekende bedrijven als Mitsubishi Electric, Panasonic, Mitsubishi Corp en Marubeni hebben dit jaar allemaal een rally gemaakt.

Voorspelling Nikkei 225 index

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Nikkei 225-index de afgelopen maanden in een sterke bullish trend verkeerde. Als gevolg hiervan is het boven alle voortschrijdende gemiddelden en het belangrijke weerstandspunt op 30.000 gestegen. Het heeft nu het psychologische niveau op ¥32.000 overwonnen.

De Nikkei 225-index is opgeschoven naar het overboughtniveau. Daarom is de kans groot dat dit momentum zal aanhouden, met het volgende niveau om naar te kijken op ¥32.250.

Als dit gebeurt, zal de Topix-index ook blijven stijgen. De Topix is gestegen naar een hoogte van meerdere decennia van ¥2.213 en zou kunnen stijgen naar ¥2.500.