Prognose zilverprijs troebel vanwege rentetwijfel, goud/zilverratio blijft hoog

Zilver, ook wel bekend als de jongere, flitsendere en meer volatiele neef van goud, is altijd een interessante graadmeter geweest voor het marktsentiment.

Het op één na favoriete edelmetaal ter wereld is de afgelopen maand met 10% gedaald, beïnvloed door zowel bewegingen rond de verwachting van toekomstige rentetarieven, als door wat eindelijk een positieve oplossing lijkt te zijn voor de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldplafond.

Terugkijkend op een langere periode is zilver een slechte keuze geweest voor beleggers, met een licht negatief rendement over de afgelopen drie jaar. Inderdaad, na een stijging in het tweede kwartaal van 2020, heeft zilver het al meer dan tien jaar moeilijk. Die unieke periode markeerde de uitrol van stimuleringspakketten door regeringen als reactie op de opkomst van de COVID-19-pandemie, waardoor zilver een impuls kreeg om omhoog te springen.

Hoe heeft zilver gepresteerd in vergelijking met goud?

Het is moeilijk om over zilver te praten zonder naar goud te kijken. De worsteling van zilver vanaf 2011 viel ook samen met een versteiling van de goud/zilver-ratio, wat de outperformance van goud benadrukte. Goud blijft dichtbij de all-time highs tikken, terwijl zilver meer dan 50% onder het niveau van $48 handelt dat het in 2011 bijna bereikte.

Als we verder teruggaan, is de achteruitgang van zilver in vergelijking met zijn glanzende neef duidelijk. De goud/zilver ratio was 30 in 2011, wat betekent dat dertig ounce zilver één ounce goud kon kopen. Vandaag staat het op 82, hoewel dat lager is dan een hoogtepunt van 114 in april 2020 (je merkt misschien dat maart en april 2020 veel gekke financiële metingen opleverden, dit was toen de wereld zich plotseling realiseerde dat dit ding genaamd COVID een beetje was meer impact dan aanvankelijk werd gedacht).

Waarom zou je zilver kopen in plaats van goud?

Dit brengt ons bij de volgende vraag. Als zilver zo lang slechter heeft gepresteerd dan goud, waarom zou iemand er dan in investeren? Ik heb in januari een stuk over datzelfde raadsel geschreven, dus ik zal het hier niet in detail herhalen, maar ik zal snel de belangrijkste punten samenvatten.

Het eerste wat opvalt is dat, ondanks de ondermaatse prestatie van zilver, deze twee metalen een redelijk nauwe correlatie hebben en de neiging hebben om in vergelijkbare richtingen te handelen. Het is alleen zo dat goud in de goede tijden meer naar boven is gestegen en in de slechte tijden met meer succes weerstand heeft geboden aan terugval. Dit is een theorie waar zilveren bulls zich aan houden: de goud/zilver-ratio is de afgelopen jaren gestegen en zal in de toekomst onvermijdelijk afnemen.

De andere is volatiliteit. Zilver is veel volatieler dan goud en dat geldt ook voor de potentieel scherpere bewegingen in beide richtingen. Goud is notoir stabiel, en vooral over een korte tijdshorizon is het bereik van de uitkomsten krapper dan bijna elk ander regulier activum. De volatiliteit van zilver geeft investeerders een grotere kans om een grotere kortetermijnwinst te bankieren dan voor goud zou worden aangeboden.

De andere factor die het vermelden waard is, is dat zilver meer industriële use-cases heeft. Bijna de helft van de vraag naar zilver is afkomstig van dit hulpprogramma – productie, elektronica, auto’s, zonnepanelen enzovoort. Integendeel, het industriële gebruik van goud is minimaal. Daarom wordt zilver meer beïnvloed door veranderingen in de vraag vanuit de toestand van de onderliggende economie. Terwijl de store-of-value en niet-gecorreleerde scripties uitblinken in tijden van recessie, daalt ook de industriële vraag en vermindert de vraag naar zilver.

Wat nu voor zilver?

Dus, wat gaat er nu gebeuren voor zilver? Zoals veel financiële activa bevindt het metaal zich momenteel op een merkwaardige plek. Dit komt omdat de renteverhogingen van de Federal Reserve eindelijk op het goede spoor lijken te zitten. De tarieven zijn de afgelopen 15 maanden gestegen van bijna nul tot ten noorden van 5%.

Deze renteverhogingen zijn bedoeld om de stijgende inflatie in te perken. Daarom vallen ze het hart aan van wat altijd een van de belangrijkste prijsbepalende factoren voor edelmetalen is geweest. Traditioneel worden zilver en goud gezien als inflatiehedges, evenals niet-gecorreleerde hedge-activa.

Vorige week heb ik een analyse samengesteld om te beoordelen waarom de markt begint te geloven dat er een reële kans bestaat dat de rentetarieven eindelijk ten einde lopen. Als dit resultaat oplevert en de tarieven worden gepauzeerd tijdens de FOMC-vergadering van deze maand, zou het de eerste keer in 14 vergaderingen zijn dat de tarieven niet werden verhoogd.

Maar hoewel de inflatie misschien is gedaald van 9,9% afgelopen zomer tot 4,9% volgens de meest recente CPI-waarde, is het nog ver verwijderd van de doelstelling van 2%. Dat betekent dat het beeld troebel is en dat er analisten aan beide kanten van het hek staan als het gaat om aanbevelingen voor wat de Fed nu zou moeten doen.

Daarom staan niet alleen zilver en goud op een keerpunt, maar de hele financiële markt. En pauze in renteverhogingen of geen pauze, het vertraagde effect van het monetaire beleid betekent dat er nog steeds aanzienlijke gevolgen kunnen zijn van de snelle verkrapping die de economie nog moet treffen. Of een zachte landing haalbaar is of een harde recessie onvermijdelijk is, valt nog te bezien, maar zowel de omvang als het tempo van de renteverhogingen was ernstig.

Niet alleen staat een pauze in renteverhogingen op de agenda, maar wanneer de kansen op Fed-futures worden teruggedraaid, begint de markt te denken dat renteverlagingen ook een meer tastbare mogelijkheid worden. Dit heeft het potentieel om het verhaal rond teruglopende inflatie om te keren, en zou in de toekomst een nieuwe impuls kunnen geven aan zowel goud als zilver.

Maar nogmaals, de onzekerheid blijft groot en het is moeilijk te voorzien wat er daarna zal gebeuren. Eén ding is echter zeker: zilverbeleggers zijn het afgelopen decennium in het stof gelaten door goudbugs en lopen zelfs nog verder achter op de achtste bal in vergelijking met andere activaklassen zoals aandelen en onroerend goed.