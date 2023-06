Voorspelling koperprijs: technische gegevens wijzen op daling van 16%

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De koperprijs steeg deze week toen investeerders een mogelijke comeback van de Chinese vraag toejuichten. De prijs steeg naar een hoogtepunt van $3,70, boven het dieptepunt van deze week van $3,56. Koper blijft scherp lager dan het hoogste niveau in 2022. Het is met meer dan 25% gecrasht ten opzichte van het hoogste niveau in 2022.

Vastgoedstimulering in China

Koper, vaak gezien als een barometer van de wereldeconomie, heeft de afgelopen dagen een zijwaartse beweging gemaakt. Zoals ik in dit artikel schreef, overweegt Peking om meer stimulansen te geven aan de vastgoedsector. Enkele van de nieuwe maatregelen zijn onder meer het verlagen van aanbetalingen in sommige steden en het wijzigen van sommige commissies.

De regering hoopt de sector, die de meest cruciale in de economie is, nieuw leven in te blazen. Schattingen zijn dat de vastgoedsector en zijn waardeketen goed zijn voor meer dan tweederde van de economie. Toch is het onduidelijk of de nieuwe maatregelen effectief zullen zijn.

China is een belangrijk land voor de kopermarkt aangezien het de grootste afnemer van het metaal is. Analisten denken dat de vraag van het land dit jaar ongeveer 16,13 miljoen ton zal bedragen.

De vraag naar koper stond dit jaar onder druk, zoals blijkt uit de recente PMI-cijfers voor de verwerkende industrie. Vorige week gepubliceerde gegevens toonden aan dat de PMI voor de verwerkende industrie in mei daalde tot 48,8, wat erop wijst dat de fabrieksproductie aan het dalen is. Deze cijfers geven aan dat het land te maken heeft met een K-vormig herstel, waarbij de productie- en de dienstensector uiteenlopen.

Toch is er op de lange termijn een kans dat de prijzen in de komende maanden zullen opveren, aangezien de voorraden krap blijven. De wereld kampt met een aanbodtekort dat enkele jaren kan aanhouden. De vraag zal naar verwachting ook herstellen, geholpen door de elektrische auto- industrie.

Voorspelling koperprijs

Koper zat de afgelopen weken in een bearish trend nadat het op 18 januari een piek bereikte van $4,36. De 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden hebben een bearish crossover-patroon gevormd. Verder heeft koper iets gevormd wat lijkt op een bearish crossover-patroon terwijl de Awesome Oscillator nog steeds onder het neutrale punt zit.

Daarom is de kans groot dat koper een bearish uitbraak zal hebben, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op $3,2450, ~ 14% onder het huidige niveau. Een beweging boven het belangrijkste weerstandspunt op $3,87 zal de bearish weergave ongeldig maken.