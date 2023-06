ARK kiest voor meer Coinbase aandelen nu prijzen dalen na SEC zaak

Het lijkt erop dat Coinbase de juridische strijd tegen de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC) heeft gewonnen. Cathie Wood’s Ark Investment Management heeft 419.324 Coinbase-aandelen (NASDAQ: COIN) gekocht terwijl de prijzen kelderden.

Coinbase heeft beloofd een pittig gevecht te organiseren voor de hele crypto-industrie. Het aandeel heeft echter een zware klap gekregen nadat het op één dag met 12,09% was gedaald na de aankondiging dat de SEC het had aangeklaagd.

Zoals eerder hier gemeld, beweert de Amerikaanse SEC dat Coinbase opereert als een niet-gelicentieerde broker, exchange en clearing agent.

In een tweet als reactie op de SEC-rechtszaak, verklaarde Coinbase duidelijk dat ze niet kunnen begrijpen waarom de SEC achter hen aan zou kunnen gaan, ondanks dat ze toestemming hebben gekregen om in 2021 een beursgenoteerd bedrijf te worden. In het antwoord stelt Coinbase:

“Met betrekking tot de SEC-klacht tegen ons vandaag, zijn we er trots op de industrie in de rechtbank te vertegenwoordigen om eindelijk duidelijkheid te krijgen over cryptoregels.

Onthoud: 1. De SEC heeft ons bedrijf beoordeeld en stond ons toe om in 2021 een beursgenoteerd bedrijf te worden. 2. Er is geen manier om “binnen te komen en te registreren” – we hebben het herhaaldelijk geprobeerd – dus we vermelden geen effecten. We wijzen de overgrote meerderheid van de activa die we beoordelen af. 3. De SEC en CFTC hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd en zijn het niet eens eens over wat een effect is en wat een grondstof. 4. Daarom introduceert het Amerikaanse congres nieuwe wetgeving om de situatie op te lossen, en de rest van de wereld zet zich in om duidelijke regels op te stellen om deze technologie te ondersteunen.”