De wisselkoers van het paar USD/ZAR blijft hangen in de buurt van het hoogste punt ooit, omdat de bezorgdheid over de Zuid-Afrikaanse economie aanhoudt. Het paar USD naar Zuid-Afrikaanse rand piekte op een recordhoogte van 20, wat betekent dat het met meer dan 44% is gestegen ten opzichte van het laagste niveau in mei 2021.

Stroomuitval in Zuid-Afrika

Valuta’s van opkomende markten zijn tot een dieptepunt gezakt. Een van de grootste items van het forexnieuws woensdag was dat de Turkse lira naar een laagterecord van 23 ten opzichte van de Amerikaanse dollar is gezakt. Evenzo zijn de Argentijnse peso, de Nigeriaanse naira en de Pakistaanse roepie naar een laagterecord gezakt.

De belangrijkste reden waarom de Zuid-Afrikaanse rand is gedaald, is de voortdurende stroomuitval in het land. In mei kondigde Eskom, het machtsmonopolie, aan dat dit afschakelproces de komende maanden zal doorgaan.

Ik heb onlangs met mensen in Zuid-Afrika gesproken en de mening is dat de situatie erger is dan wordt gemeld. De meesten van hen gaan dagelijks door black-outs.

De impact van dit alles is dat Zuid-Afrikaanse bedrijven nu gedwongen worden enorme sommen geld te investeren in zonne-energie en stroomgeneratoren. Dit betekent dat bedrijven meer geld moeten uitgeven aan energie.

Tegelijkertijd vinden veel kleine Zuid-Afrikaanse bedrijven het moeilijk om te werken met stroomuitval in de meeste delen van het land. Als gevolg hiervan gaat het slecht met de economie van het land en kan de situatie verslechteren.

Dinsdag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de Zuid-Afrikaanse economie in het eerste kwartaal met 0,4% is gegroeid. Dit was een verbetering nadat de economie in het vierde kwartaal met 1,1% kromp. Het is nu weer terug naar pre-pandemische niveaus.

Technische analyse USD/ZAR

USD/ZAR-grafiek door TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar ZAR zweeft op het hoogste punt ooit van 20. Het is nu teruggetrokken en iets onder het belangrijkste ondersteuningsniveau gekomen op 19,34, het hoogste punt in april 2020.

Het paar USD/ZAR blijft boven het hoogste punt in 25 weken en 50 weken, wat laat zien dat kopers nog steeds de touwtjes in handen hebben. Verder bevindt het paar zich iets onder de bovenkant van het stijgende kanaal dat in oranje wordt weergegeven. Het forex-paar heeft een patroon van vallende sterren gevormd, wat meestal een bearish teken is. Daarom zal het paar waarschijnlijk op korte termijn dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende psychologische niveau om 19.00 uur. Bij een beweging onder dat niveau zakt het naar het voortschrijdend gemiddelde over 25 weken van 18,41. Meer voordeel van het paar zal het zien springen op 21.