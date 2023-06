De Russell 2000-index staat vandaag licht in het rood, hoewel het ministerie van Arbeid liet weten dat de werkloosheidsaanvragen aanzienlijk zijn gestegen in de week die eindigde op 3 juni.

Is de Amerikaanse economie op weg naar een recessie?

Het aantal werkloosheidsaanvragen steeg vorige week tot 261.000 (gecorrigeerd op basis van het seizoen), wat suggereert dat de arbeidsmarkt het eindelijk opgeeft in het licht van agressieve renteverhogingen. Economen hadden daarentegen een lichte stijging voorspeld ten opzichte van de voorgaande periode tot slechts 235.000.

Toch ziet Quincy Krosby, de Chief Global Strategist van LPL Financial, redenen om aan te nemen dat de Verenigde Staten erin zullen slagen een diepe recessie te vermijden.

“De aanhoudende belangstelling voor small-caps suggereert dat de economie veerkrachtiger is dan de krantenkoppen doen vermoeden, of dat een recessie milder zou kunnen zijn dan aanvankelijk werd verwacht.“

De Russell 2000 is in iets meer dan een maand bijna 10% gestegen.

Wat is de reden van de toename van het aantal werkloosheidsaanvragen?

Het ministerie van Arbeid heeft donderdag geen specifieke factor genoemd die mogelijk heeft bijgedragen aan een sterke stijging van de wekelijkse werkloosheidsaanvragen.

Tot en met 20 mei ontvingen 1,635 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering – een stijging van 27,4% op jaarbasis. In een reactie op wat de Amerikaanse small-capaandelen mogelijk signaleren, zei Krosby in een door Invezz verkregen notitie:

Het zien van de steun van de indexwinst suggereert dat we eindelijk de zorgen achter ons laten dat een nieuwe bankgerelateerde kop de financiële markten in een neerwaartse spiraal zal brengen.

Markten prijzen momenteel een pauze in voor de FOMC-vergadering die volgende week gepland staat.