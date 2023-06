Chancer vs. DeeLance: waarom heeft het nieuwe en revolutionaire CHANCER-token het voordeel?

Voor investeerders IN cryptovaluta heeft 2023 van alles een beetje gehad: een explosieve marktprestatie na de bearchaos van vorig jaar, een die getint is met een negatief sentiment als gevolg van tegenwind op het gebied van regelgeving. Er zijn ook tal van interessante en revolutionaire projecten geweest die live willen gaan, waarvan een aantal een toenemende belangstelling heeft voor hun token presale.

Twee van deze disruptorprojecten zijn DeeLance en Chancer. In dit artikel bekijken we waarom de laatste het nieuwe crypto-token zou kunnen zijn om naar te kijken voor 2023.

Wat is Kans?

Chancer is een nieuw cryptocurrency-project dat niet alleen een revolutie teweeg zal brengen in de gokindustrie, maar ook in de bredere vrijetijds- en amusementssector via een uniek en innovatief model.

Als bestemming voor alle sociaal voorspellende markten staat Chancer op het punt een zeer grote speler in de gokwereld te worden. Het ecosysteem wordt aangedreven door CHANCER, een utility-token dat nodig is voor het opzetten van de voorspellingsmarkten en voor uitbetalingen.

CHANCER biedt houders ook de mogelijkheid om meer te verdienen door netwerkvalidators te worden, via een Share2Earn-initiatief en via staking. In termen van tokenomics zullen er 1,5 miljard CHANCER-tokens zijn, waarvan 65% beschikbaar zal zijn in de presale van Chancer die naar verwachting start op 13 juni 2023.

Hoe werkt Chancer?

In tegenstelling tot traditionele bookmakers en andere voorspellende markten, biedt Chancer gebruikers de kans om hun eigen P2P-wedmarkten op te zetten en aan te passen. Gebouwd op blockchain en profiterend van de veiligheid en transparantie die het biedt, geeft het platform gebruikers de kans om het doel “Your Game, Your Rules, Your Odds” te realiseren.

Daarom verwijdert Chancer het gecentraliseerde kenmerk van het “huis”, wat betekent dat iedereen een voorspellingsgebeurtenis kan nemen, de kansen kan bepalen en vervolgens anderen op de weddenschap kan opnemen.

Met het platform hebben gebruikers niet alleen de mogelijkheid om een gokevenement te kiezen en een aangepaste P2P-markt op te zetten, maar ook gebruik te maken van de mogelijkheid voor slimme contracten om vrienden en andere gebruikers te laten deelnemen. Ze kunnen ook deelnemen aan grotere weddenschappen op het hele ecosysteem.

Het CHANCER-token gaat live op de Binance Smart Chain (BEP20) blockchain. Als je meer wilt weten over het token, kun je de website van het project bezoeken of deze uitlegvideo bekijken. Je kunt ook hun whitepaper doornemen.

CHANCER prijsvoorspelling

Zoals opgemerkt, is de presale van Chancer waarschijnlijk een geweldige kans voor iedereen die het token tegen lagere prijzen wil kopen. Met $0,021 in de laatste presale fase zou CHANCER kunnen exploderen wanneer het live gaat op een toonaangevende DEX en grote CEX’s in Q3 2023.

Volgens het team van Chancer omvat de roadmap ook een BETA-platformlancering tijdens het kwartaal en mainnet-release en verdere ontwikkeling later in het jaar of begin 2024. De prijs van CHANCER zou vanaf hier omhoog kunnen schieten, met $0,5 en $1 als belangrijke kortetermijndoelen.

Degenen die CHANCER nu kopen, kunnen de komende maanden grotere papierwinsten boeken en een bullmarktpomp zou de waarde van het token in de tweede helft van 2024 nog verder kunnen opdrijven.

Wat is DeeLance?

DeeLance is een gedecentraliseerd wervingsplatform dat tot doel heeft freelancers ter wereld in contact te brengen met werkgevers van over de hele wereld. In tegenstelling tot platforms zoals Upwork en Freelancer, gebruikt DeeLance blockchain om gebruikers toegang te bieden tot meer transparantie, veiligheid en lage kosten voor zowel klanten als talentaanbieders.

DLANCE is het native utility-token van het DeeLance-platform en zal de sleutel zijn tot het faciliteren van transacties op zijn NFT-marktplaats en metaverse. Het token is momenteel beschikbaar in de presale, met 30% van het totale aanbod van 1 miljard DLANCE beschikbaar voor vroege investeerders.

DeeLance koersvoorspelling

Net als Chancer is DeeLance van plan om op een DEX- en grote CEX-platforms te verschijnen wanneer de voorverkoop eindigt. Momenteel wordt het token verkocht voor $0,038 na een stijging van 15% van $ 0,033. Het zal stijgen naar $0,043 in de volgende presale fase.

Gezien de interesse in het Web3-freelancingsplatform en zijn native token, zullen investeerders waarschijnlijk een aanzienlijke waardestijging van hun activa zien wanneer het project in het derde kwartaal wordt gelanceerd tegen een prijs van $0,055. Vanaf hier kunnen de winsten van 60% of meer op de huidige niveaus een bullish run naar de zeer gewenste prijzen van meer dan $0,1 omvatten.

Wat maakt CHANCER op dit moment een betere investering?

DeeLance is een nieuw op blockchain gebaseerd freelanceplatform dat gecentraliseerde spelers zoals Upwork en Freelancer wil overtreffen. Chancer daarentegen biedt ‘s werelds eerste peer-to-peer (P2P) marktplatform in de gokindustrie.

Hoewel beide projecten klaar lijken om de respectievelijke sectoren opnieuw te definiëren, snakt de ruimte voor sociaal voorspellende markten vrijwel naar het eerste P2P-wedplatform. Het betekent dat Chancer de game-wisselaar is en de marktvooruitzichten voor zijn CHANCER suggereren dat grote whales geen tijd zullen verspillen aan het snel opslokken van het aanbod dat op de secundaire markt terechtkomt.

Gezien het bovenstaande scenario, stelt de voorverkoop kopers in de detailhandel in staat om CHANCER op te scheppen tegen wat een grote korting zou kunnen zijn voor de vroege vogels. Geïnteresseerd in Chancer? Lees hier meer.