“Het smelt als ijs” – Waarom de toekomst van de Argentijnse peso (ARS) er fris uitziet

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Argentijnse peso (ARS/USD) zit in de problemen en de situatie kan erger worden. Toen ik in mei over de valuta schreef, was de dollarkoers 230. Nu staat hij op 243 en de zwarte marktkoers is veel slechter. De valuta handelde in dezelfde periode vorig jaar op 124, wat aangeeft dat de valuta nu waardeloos is geworden.

Geen gemakkelijke oplossing om ARS te redden

Het lijkt erop dat Argentinië niets heeft geleerd van Zimbabwe, een land dat een waardeloos biljet van een biljoen dollar drukte. In de afgelopen jaren heeft de regering van het land het drukken van contant geld omarmd om het gigantische begrotingstekort te dekken.

Geld drukken is het slechtste beleid dat een land kan voeren, omdat het leidt tot hoge inflatie. In de Verenigde Staten heeft het recente programma voor kwantitatieve versoepeling (QE) een rol gespeeld bij het opdrijven van de inflatie tot het hoogste niveau in vier decennia.

De centrale bank van Argentinië heeft nog geprobeerd de peso te redden. In mei verhoogde de centrale bank de rente tot 97%, terwijl de inflatie steeg tot het hoogste punt in meerdere decennia van 100%. Een renteverhoging is bedoeld om de aantrekkelijkheid voor een lokale valuta te vergroten.

De uitdaging voor Argentinië is dat de renteverhogingen plaatsvinden op het moment dat het vertrouwen bij investeerders en inwoners afneemt. Als gevolg hiervan zijn de meeste inwoners van het land, dat rijk is aan grondstoffen, overgestapt op de veiligheid van de Amerikaanse dollar.

Het is moeilijk te zien hoe de Argentijnse peso weer tot leven komt, aangezien het vertrouwen bij investeerders en de lokale bevolking is weggezakt. Daarom denk ik dat het land nu de riskantere route zal nemen door vreemde valuta’s zoals de Chinese renminbi, de Amerikaanse dollar of de Braziliaanse real te omarmen.

Argentinië zou de peso kunnen afschaffen

Argentinië heeft al een betalingsmechanisme met China geactiveerd waarmee het zijn invoer in Chinese valuta kan betalen. Tevens zijn er al jaren gesprekken over het creëren van een gemeenschappelijke munteenheid met Brazilië. Ik denk dat dit voor nu een oplossing zou kunnen zijn, aangezien de twee landen buren zijn. Het risico bestaat dat het akkoord gaan met een dergelijke regeling zijn soevereiniteit tot op zekere hoogte zal aantasten, aangezien Argentinië uit een zwakke positie zal komen.

Argentinië zou kunnen overwegen om zijn valuta in te ruilen voor de Amerikaanse dollar. De huidige koploper bij de komende verkiezingen heeft zelfs gesuggereerd dat hij de dollar zal activeren en vervolgens de centrale bank zal opblazen. Hij klaagde onlangs dat de peso smelt als ijs in de Sahara.

Hier zijn aanzienlijke risico’s aan verbonden. De belangrijkste is dat het land eerst miljarden dollars moet kopen, met geld dat het niet heeft. Het belangrijkste is dat de overstap naar de USD betekent dat het land zijn onafhankelijkheid moet opgeven door te vertrouwen op acties van de Federal Reserve.

Het komt erop neer dat de Argentijnse peso keldert en dat er geen goede oplossing in het verschiet ligt. De overgang naar de dollar, zoals Argentinië deed in 1991, had een rommelige scheiding in 2002, wat leidde tot een daling van 75%.