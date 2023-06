Voorspelling Tsjechische kroon/Amerikaanse dollar voorafgaand aan Fed besluit juni 2023

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Juni is een interessante maand voor monetair beleid en marktpartijen die geïnteresseerd zijn in valutahandel. Alle grote centrale banken zullen hun monetaire beleid bekendmaken (bijvoorbeeld de Federal Reserve van de Verenigde Staten, de Europese Centrale Bank, de Bank of England, de Bank of Japan), en dus zal de volatiliteit vanaf volgende week toenemen.

Maar naast ontwikkelde economieën bieden opkomende economieën kansen voor FX-handelaren. Een van die economieën is de economie van Tsjechië, een van de opkomende markten in Europa.

De lokale munteenheid, de Tsjechische kroon (CZK), is sinds eind vorig jaar gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Wat zijn de implicaties voor de wisselkoers van het paar CZK/USD nu de Fed haar beleid moet bekendmaken?

De Tsjechische Nationale Bank heeft moeite om de inflatie te bestrijden

De Tsjechische Nationale Bank (CNB) heeft tijdens de laatste vergadering van de bankraad op 3 mei besloten om de tweewekelijkse reporente op 7% en de disconteringsvoet op 6% te houden.

Je zou kunnen zeggen dat deze niet zo veel hoger zijn dan de 5,25% in de Verenigde Staten – een valide punt, vooral als we kijken naar het inflatiepercentage in Tsjechië en dit vergelijken met het jaarlijkse inflatiepercentage in de Verenigde Staten.

Op een gegeven moment bereikte de jaarlijkse inflatie na de COVID-19-pandemie in Tsjechië 18% – bijna het dubbele van de maximale jaarlijkse inflatie die in de Verenigde Staten werd geregistreerd (9,06% in juni 2022).

Het probleem is echter dat beide centrale banken hetzelfde mandaat voor prijsstabiliteit hebben – waardoor de inflatie weer op 2% komt. Als de Fed volgende week op pauze blijft staan, zoals geruchten gaan, kan de CNB besluiten om de rentetarieven opnieuw te verhogen naarmate de hogere inflatie aangeeft.

Volgens het IMF zal het BBP van Tsjechië de komende vijf jaar groeien als we de huidige prijzen gebruiken, maar het reële BBP, dat de inflatie vertegenwoordigt, laat een meer gematigde groei zien.

CZK/USD handelt nu al 7 jaar binnen een krappe bandbreedte

Ranges zijn bedoeld om gebroken te worden, maar de CZK/USD horizontale consolidatie is lang. De afgelopen zeven jaar ging deze markt nergens heen, en het veiligste spel in de stad was om weerstand te verkopen tegen 0,048 en steun te kopen tegen 0,049.

Maar dat zou in juni kunnen veranderen, op voorwaarde dat er twee dingen gebeuren.

Ten eerste zou de Fed haar cyclus van renteverhogingen kunnen onderbreken – een soepele zet voor de Amerikaanse dollar. De greenback zou echter kunnen waarderen als deze gepaard gaat met agressieve retoriek, zoals hints naar een renteverhoging in juli. Daarom zou een zet onder de 0,044 in het verschiet liggen.

Ten tweede zal de Bankdirectie van CNB op 21 juni een besluit nemen over haar monetair beleid. Gezien het eerder genoemde inflatieverschil, zou een renteverhoging de Kurona in het voordeel brengen, en dus zou de wisselkoers van CZK/USD de weerstand van 0,048 opnieuw op de proef kunnen stellen.