Waarom de opmerkelijke rally van de CAC 40-index is vervaagd

De CAC 40-index heeft de afgelopen weken aan kracht ingeboet doordat de rally van eerder dit jaar vervaagde. Na een piek van €7.588 in mei, is de index met meer dan 5% teruggevallen tot €7.250. De meeste aandelen van de luxegroep die deze rally leidden, hebben zich ook teruggetrokken.

Economisch herstel in China

De CAC 40-index steeg dit jaar naar een recordhoogte toen de vraag naar luxe goederenaandelen zoals LVMH en Hermes steeg. Deze bedrijven bevestigden dat ze het goed deden door sterke kwartaalcijfers te publiceren.

Het grootste deel van deze groei kwam uit China, waar deze bedrijven de afgelopen tien jaar massaal hebben geïnvesteerd. Nu zijn er echter zorgen dat het Chinese economische herstel tot stilstand is gekomen. Zoals ik in dit artikel schreef, toonden woensdag gepubliceerde gegevens aan dat de export en import van het land in mei daalden. Als gevolg hiervan daalde het handelsoverschot van China tot het laagste niveau in maanden.

Andere economische cijfers uit China waren wat zwak. Zo is de jeugdwerkloosheid nog steeds hoog terwijl de detailhandelsverkopen minder snel groeien dan verwacht. Als zodanig bestaat er bezorgdheid over de vraag of de vraag naar luxegoederen in de tweede helft van het jaar zal bloeien.

De CAC 40-index daalde, omdat tekenen erop wezen dat het momentum dat eerder dit jaar in de Europese economie zichtbaar was, begint af te nemen. Uit donderdag gepubliceerde gegevens bleek dat de Europese economie voor het tweede kwartaal op rij is gekrompen.

De Europese economie kromp in het eerste kwartaal met 0,1%. De winst op jaarbasis van 1% was ook lager dan de 1,8% in het vierde kwartaal. Deze cijfers zijn belangrijk omdat veel CAC 40-kiezers veel zaken doen in Europa.

Ook de Amerikaanse economie, waar veel CAC 40-bedrijven actief zijn, vertraagt, zo blijkt uit de woensdag gepubliceerde zwakke import- en exportcijfers.

Voorspelling CAC 40-index

De CAC 40-index heeft zich de afgelopen weken teruggetrokken. En op de daily chart zien we dat de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) een bearish crossover hebben gemaakt. Het belangrijkste is dat de index goede steun heeft langs de stijgende trendlijn die in blauw wordt weergegeven. Het is deze week verschillende keren niet gelukt om onder dit punt te komen.

Daarom zijn de vooruitzichten van Franse aandelen momenteel neutraal met een bearish tendens. Een doorbraak onder de stijgende trendlijn geeft aan dat er meer verkopers in de markt zijn die graag naar de volgende support willen gaan voor €6.815 (laagste punt op 20 maart). In het alternatieve scenario stijgt de index naar het hoogste punt van dit jaar van €7.567.