Aandelenkoers van Paytm nadert langzaam maak- of breekpunt

De aandelenkoers van Paytm (NSE: PAYTM) heeft sinds november vorig jaar een sterke bullish trend doorgemaakt, terwijl beleggers op de golf meeliften. Na in november naar een dieptepunt van ₹438 te zijn gezakt, is het aandeel met meer dan 80% gestegen en zweeft het op het hoogste niveau sinds 12 augustus.

Het bedrijf van One 97 doet het goed

One 97, het moederbedrijf van Paytm, doet het goed en de vraag naar betaaloplossingen nam toe. Uit de meest recente resultaten bleek dat de omzet van het bedrijf met 61% op jaarbasis steeg. De omzet steeg tot meer dan ₹2,33 crore toen het bedrijf zijn activiteiten voor het genereren van inkomsten uit betalingen en leningen verhoogde.

Het belangrijkste was dat het bedrijf winstgevend werd vanuit een EBITDA-perspectief. De Monthly Transacting Users (MTU) van het bedrijf steeg met 27%, terwijl het aantal verkopersabonnementen steeg met 134%. De bruto handelswaarde (GMV) steeg in het kwartaal naar ₹2,6 lakh crore, wat overeenkomt met meer dan $32 miljard.

De waarde van leningen die op het platform werden verdeeld, steeg met 253%. Gezien de rentetarieven op het hoogste niveau in jaren zitten, is de kans groot dat de leningenportefeuille winstgevender zal zijn.

Ik geloof dat Paytm een enorme kans in het verschiet heeft, zelfs als de concurrentie toeneemt. Enkele van de grootste concurrenten voor het bedrijf zijn GooglePay, PhonePe en MobiKwik. Het belangrijkste is dat het bedrijf zijn focus heeft verlegd van groei naar winstgevendheid. Analisten zien het bedrijf dit jaar winstgevender worden.

Prognose van de aandelenkoers van Paytm

In mijn laatste artikel over One 97 merkte ik op dat het aandeel meer voordeel had. Op dat moment handelde het aandeel tegen ₹650, wat betekent dat de voorspelling klopte. De aandelen zijn boven het belangrijke weerstandsniveau op ₹736 gestegen, het hoogste punt op 9 februari en 11 mei van dit jaar.

Het aandeel is boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gestegen. Het belangrijkste is dat het het cruciale weerstandsniveau nadert op ₹842, het hoogste punt op 8 augustus.

Het heeft nu een gouden kruis gevormd, waar de 50-daagse en 200-daagse EMA’s een bullish cross-over maken. Daarom zijn de vooruitzichten van het aandeel in dit stadium neutraal totdat het boven het belangrijkste weerstandspunt op ₹842 komt. Bij een beweging boven dit niveau stijgt het naar het volgende weerstandsniveau bij ₹1000. Aan de andere kant zal een daling onder de volgende sleutelondersteuning bij ₹650 de bullish weergave ongeldig maken.