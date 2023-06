Chancer verandert weddenschappen met behulp van blockchain: investeerders tellen dagen tot presale

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

In een tijdperk dat wordt bepaald door technologische vooruitgang, is het geen verrassing dat de gokwereld elke dag een aanzienlijke transformatie ondergaat. Platforms zoals Chancer tillen weddenschappen naar een nieuw niveau door gebruik te maken van blockchain-technologie om het proces van het vormen van de voorspellingsmarkt gedecentraliseerd te maken.

Sinds 2018, toen het Amerikaanse Hooggerechtshof sportweddenschappen in het land legaliseerde, heeft de industrie een enorme groei doorgemaakt. De groei wordt ondersteund door de komst van online platforms, mobiele applicaties en verschillende technologische innovaties, waaronder algoritmen voor machine learning, bookmakers, blockchain en de nu bloeiende kunstmatige intelligentie (AI).

De veranderende wereld van sportweddenschappen

Voorbij zijn de dagen dat gokkers fysieke gokhuizen of bookmakers moeten bezoeken om weddenschappen te plaatsen. Online platforms en mobiele applicaties bieden nu ongeëvenaard gemak en toegankelijkheid voor gokkers.

Met slechts een paar klikken op een computer of tikken op een smartphone hebben gokkers nu toegang tot een breed scala aan weddenschappen, sportmarkten en kansen vanuit het comfort van hun huis, kantoor of onderweg.

Hoewel dit hernieuwde gemak sportweddenschappen heeft gedemocratiseerd doordat iedereen aan de actie kan deelnemen, zijn er nog steeds enkele uitdagingen, aangezien de meeste traditionele gokplatforms of -sites gecentraliseerd zijn. Dit betekent dat de spelselectie en kansen al zijn bepaald voor de gokkers. Chancer probeert deze uitdaging weg te nemen door blockchain te gebruiken om het hele proces te decentraliseren, van het opzetten van aangepaste peer-to-peer (P2P) gokmarkten tot het opzetten van kansen.

Op Chancer kunnen gokkers hun eigen aangepaste P2P-wedmarkten opzetten en hun eigen kansen instellen via een gedecentraliseerd platform. De slogan van het platform is “Chancer: jouw spel, jouw regels, jouw kansen.”

Het is ontworpen als een platform waar gokkers niet alleen tegen hun vrienden kunnen wedden, maar ook tegen andere mensen over de hele wereld.

De oprichters van Chancer, Adam en Paul Kelbie, wilden een leuke manier om te reageren op weddenschappen tussen henzelf en hun vrienden, terwijl ze ook andere mensen uitnodigden voor de uitdaging.

Hoe Chancer weddenschappen werken

Elke gebruiker van Chancer kan een gokmarkt opzetten, kansen bevestigen en een oplossingsbron opgeven, zodat het transparant is hoe de uitkomst zal worden beoordeeld. Vervolgens kan iedereen deelnemen en de weddenschap opnemen.

Wat nog belangrijker is, de gebruiker kan het instellen om alleen vrienden toe te staan deel te nemen aan hun markt, of ze laten iedereen ter wereld toe om mee te doen en beide kanten op te gaan.

De weddenschappen worden op het platform gefaciliteerd met de CHANCER-cryptocurrency waarvan de presale start op 13 juni 2023 om 12:00 BST.

CHANCER token presale en hoe je kunt deelnemen

De CHANCER token-presale zal naar verwachting $15 miljoen opbrengen in de loop van 12 fasen die naar verwachting tegen het einde van het tweede kwartaal van 2023 uitverkocht zullen zijn.

Het CHANCER-token wordt gelanceerd op de Binance Smart Chain-blockchain, waardoor het een BEP20-token wordt. Om het token tijdens de presale te kopen, heb je wat BNB- of BUSD-tokens in je wallet nodig. Hoewel één CHANCER-token in de eerste presale fase voor $0,010 verkocht zal worden, stelt de informatie op de officiële website van Chancer dat investeerders ten minste $10 tot $15 aan BNB of BUSD nodig hebben om $CHANCER te kopen en de bijkomende gaskosten te dekken.

CHANCER token hulpprogramma’s

Het is belangrijk om te beseffen hoe $CHANCER tokenhouders zullen profiteren van het verwerven van het token. Om te beginnen krijgen de tokenhouders de mogelijkheid om hun tokens in te zetten om deel te nemen aan door de gemeenschap gecreëerde live markten.

De tokenhouders kunnen ook hun Chancer-markten creëren via de Chancer dApp of zelfs aansluiten op de Chancer Livestream-functie om voorspellend marktplezier in realtime te hebben.

Winnaars worden ook beloond met CHANCER-tokens.

Tokenhouders kunnen er ook voor kiezen om hun CHANCER-tokens op het platform in te zetten, waardoor ze een passief inkomen verdienen en er tegelijkertijd voor zorgen dat er voldoende liquiditeit overblijft voor gebruikers om gemakkelijk in en uit posities te handelen.