Koop geen ARKK aandelen van Cathie Wood: koop in plaats daarvan deze ETF

Het Ark Innovation Fund (ARKK) ETF is dit jaar hersteld, geholpen door het aanhoudende herstel van de aandelenmarkt en technologiebedrijven. Het vlaggenschipfonds van Cathie Wood steeg deze maand naar een hoogtepunt van $43,51, het hoogste punt sinds februari. Het is met meer dan 44% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022. Desondanks zijn er een paar redenen waarom ik geloof dat Invesco QQQ een veel betere ETF is om te kopen dan ARKK.

ARKK is duurder dan QQQ

ETF’s verdienen geld door een kleine vergoeding in rekening te brengen die doorgaans een kostenratio wordt genoemd. Dit is een kleine vergoeding die de sponsor van het fonds in een bepaalde periode betaalt. In de meeste gevallen zijn passieve ETF‘s zoals QQQ goedkoper dan actief beheerde fondsen zoals ARKK.

In dit geval heeft QQQ een kostenratio van 0,20%, terwijl ARKK een ratio van 0,75% heeft. Als je dus $100.000 in QQQ zou investeren en het blijft een jaar lang stabiel, dan zou je een vergoeding betalen van $200. Anderzijds kost het investeren van hetzelfde bedrag in ARKK je $750.

In sommige gevallen is het zinvol om in een actief beheerd fonds te beleggen als het superieure prestaties levert, maar ARKK heeft het helemaal niet beter gedaan dan QQQ. In de afgelopen vijf jaar is QQQ met 100% gegroeid, terwijl ARKK 7% heeft verloren.

QQQ keert dividend uit en ARKK niet

Naast het rendement op de aandelenkoers is het altijd belangrijk om rekening te houden met het dividend dat een fonds uitkeert. Je kunt beter beleggen in een fonds dat dividend uitkeert dan in een fonds dat dat niet doet. Invesco QQQ staat erom bekend een driemaandelijks dividend uit te keren. Volgens SeekingAlpha heeft het een dividendrendement van 0,68% en een vierjarig gemiddelde van 0,63%. Het dividendgroeipercentage in de afgelopen vijf jaar was 10,78%.

AKK belegt daarentegen in bedrijven die meestal geen dividend uitkeren. En de kans is groot dat het binnenkort geen dividend zal uitkeren. Daarom geloof ik in dit geval dat QQQ een beter fonds is om in te beleggen.

QQQ is meer gediversifieerd

Diversificatie is een belangrijk ding bij het beleggen. QQQ heeft 100 bedrijven terwijl ARKK er 31 heeft. De top tien bedrijven in QQQ vertegenwoordigen ongeveer 58% van het gehele fonds, terwijl de top tien in ARKK goed is voor 62%. Daarom wordt het voor uw langetermijnportefeuille altijd aanbevolen om te beleggen in een ETF met een grotere pool van kapitaal.

Er zijn nog andere redenen waarom je zou moeten overwegen om in QQQ te investeren. Het heeft bijvoorbeeld een langere staat van dienst op het gebied van prestaties, het heeft geen “superster”-manager die de touwtjes in handen heeft en het doet geen speculatieve weddenschappen.