CHANCER presale biedt de gokindustrie een grondige herziening

Chancer, een nieuw gedecentraliseerd platform voor gokken dat gebruikmaakt van de blockchain om een nieuw model aan te bieden voor gebruikers die wedden op sportevenementen, zal de langverwachte presale lanceren.

Het evenement stelt investeerders in staat om vroege stappen te zetten in de richting van het toevoegen van het CHANCER-token aan investeringsportefeuilles. Het stelt het projectteam ook in staat om geld in te zamelen om de ontwikkeling van het innovatieve platform te voltooien voordat het aan het publiek wordt vrijgegeven.

CHANCER, het native token van het gokplatform, gaat live op dinsdag 13 juni 2023.

Wat is Chancer?

Chancer is een nieuw op blockchain gebaseerd gokbedrijf dat het platform van de volgende generatie voor gokkers over de hele wereld wil aandrijven. Het platform is gebouwd op de Binance Smart Chain en gebruikt het CHANCER-token om transacties van gebruikers mogelijk te maken, waarbij iedereen een weddenschapsevenement kan creëren en naar anderen kan uitzenden.

Hoewel er meerdere op blockchain gebaseerde voorspellings- en gokbedrijven zijn, geeft het nieuwe P2P-model van Chancer het een voorsprong als het gaat om het bieden van een manier voor zelfs de meest elementaire evenementen om wereldwijd te gaan.

Gebruikers kunnen weddenschappen en kansen op alles creëren en anderen aangaan door in te zetten via smart contracts.

Vrienden kunnen wedden op lokale spellen of zelfs community-evenementen die anders niet beschikbaar zijn op de traditionele platforms. Dat vermogen om een voorspellende markt te creëren uit een breed scala aan evenementen, of het nu gaat om sport, verkiezingen, lokale en wereldwijde prijsuitreikingen en zelfs bewegingen op de financiële markt, onderscheidt Chancer van andere op blockchain gebaseerde providers.

Voor gebruikers van Chancer: als een evenement een reeks uitkomsten heeft, kunnen gebruikers kansen nemen en een voorspellende markt live laten gaan.

CHANCER presale – game-changer voor de gokindustrie?

De gokindustrie evolueert snel, met nieuwe trends rond de opkomst van sportweddenschappen, mobiel gebruik en blockchain-technologie. Dit laatste, in combinatie met de toegenomen acceptatie van cryptocurrency voor betalingen, wordt een enorme stimulans voor de industrie.

De presale van CHANCER, die live gaat op dinsdag 13 juni 2023, zet de sector aan de vooravond van grote innovaties. Het biedt niet alleen de voordelen van blockchain-beveiliging, transparantie en decentralisatie, maar zet ook het traditionele model op zijn kop. Het platform van Chancer zal geen “huis” zijn, maar het zal gebruikers gemakkelijker maken om hun eigen “huis” te worden en een volledig gedecentraliseerd gokmodel te creëren.

Naast het feit dat het CHANCER-token wordt gebruikt om weddenschappen te plaatsen, stelt het gebruikers ook in staat om deel te nemen aan netwerkvalidatie en het bestuur van Chancer. Houders kunnen CHANCER-tokens ook inzetten voor opbrengst.

Meer informatie over Chancer en zijn unieke kenmerken vind je in de whitepaper en op de presale pagina.

Wat is de presale prijs van CHANCER?

Het totale aanbod voor Chancer zal 1,5 miljard CHANCER-tokens zijn, waarvan 65% tijdens de presale beschikbaar zal zijn. Chancer is van plan om $15 miljoen op te halen in de 12 stadia van de presale.

In de eerste fase krijgen investeerders de kans om te kopen uit een pool van 100 miljoen CHANCER voor de prijs van $0,010 per token. De waarde zal dan in volgende fasen stijgen tot $0,021 in ronde 12.

Beleggers die deelnemen aan de voorverkoop hebben de kans om CHANCER-tokens tegen sterk gereduceerde prijzen op te halen. Ondertussen zou het een goede langetermijninvestering kunnen zijn, aangezien de vraag naar het nieuwe P2P-model, dat een revolutionair systeem op de markt brengt, toeneemt.

Wat je nog meer moet weten over CHANCER voorafgaand aan de presale

De Chancer-roadmap, die je hier kunt bekijken, omvat de presale fase die in de komende 24 uur live gaat, een Certik-audit en een share2earn-wedstrijd – allemaal gepland voor Q2, 2023.

In het derde kwartaal zal CHANCER live gaan op beurzen, waaronder een notering op het leidende DEX-platform Uniswap en ten minste twee CEX-platforms. De lancering van de BETA zal naar verwachting later in het kwartaal live gaan. In het vierde kwartaal van 2023 omvat de roadmap van Chancer een testnet voor het maken van markten, virtuele weddenschappen en volledige validatieknooppunten.

Zoals benadrukt, belooft Chancer een revolutie teweeg te brengen in vrije tijd en amusement, waarbij de gokindustrie op weg is naar een nieuw model dat nog meer mensen naar de sector zou kunnen halen. Het gebruik van blockchain-technologie, in combinatie met de opkomst van kunstmatige intelligentie, geeft het platform de voorsprong die het nodig heeft om de ruimte te verstoren.

Dit zal goed werken voor het CHANCER-token, waarvan de waarde zou kunnen stijgen naarmate de vraag groeit te midden van andere positieve marktkrachten.

Al met al is het het aanbieden van een product dat mensen willen en gebruiken en in een markt die naar verwachting talrijk zal groeien, een investering in CHANCER een geweldige aanvulling op elke portefeuille. Lees meer over de aanstaande presale op deze pagina.