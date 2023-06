DXY: analyse Amerikaanse dollarindex voorafgaand aan beslissingen van de Fed, de ECB en de BoJ

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Amerikaanse dollarindex (DXY) was maandagochtend vlak in de aanloop naar een extreem drukke week op de financiële markt. De index handelde op $103,60, waar de koers de afgelopen dagen vast zat. Deze prijs ligt een paar punten onder $104,70, het hoogste punt van deze maand.

Beslissingen van de Fed, de ECB en de BOJ

De US dollar-index is een financieel actief dat kijkt naar de prestaties van de greenback in vergelijking met andere topvaluta’s zoals de euro, het pond en de Japanse yen. Daarom zullen er deze week verschillende belangrijke katalysatoren zijn die de DXY-index zullen verplaatsen.

Dinsdag publiceert de VS de laatste cijfers over de consumenteninflatie. Dit zijn belangrijke cijfers die deel uitmaken van de tweeledige rol van de Fed. Analisten zijn van mening dat de inflatie van het land in mei verder is gedaald en is uitgekomen op 4,1%.

Als dit het geval was, zou dat een aanmoediging zijn voor de Federal Reserve, die op dezelfde dag met haar vergadering zal beginnen. Economen verwachten dat de Fed besluit de rente ongewijzigd te laten tussen 5,0% en 5,25%. Als dit gebeurt, zal het de eerste keer in 11 vergaderingen zijn dat de Fed de tarieven intact heeft gelaten.

De Amerikaanse dollarindex zal ook reageren op het laatste besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) dat voor donderdag gepland staat. In tegenstelling tot de Federal Reserve denken analisten dat de ECB zal besluiten de rente met nog eens 0,25% te verhogen naarmate haar strijd tegen de inflatie intenser wordt.

De acties van de ECB zijn belangrijk voor de DXY-index vanwege de cruciale rol die de euro speelt. Het is goed voor meer dan 50% van de samenstelling.

Het laatste belangrijke nieuws over forex zullen de komende Japanse rentetarieven zijn die voor vrijdag zijn gepland. Dit wordt een cruciale bijeenkomst vanwege het sterke herstel van de economie. De Japanse yen is een belangrijk onderdeel van de dollarindex.

Prognose Amerikaanse dollar index

De 4H-grafiek laat zien dat de index op 31 mei een piek bereikte van $104,70. Sindsdien is het zijwaarts bewogen naarmate het bullish momentum afneemt. Het is iets onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gekomen.

De index heeft ook een klein bearish vlagpatroon gevormd, wat meestal een bearish teken is. Evenzo is de MACD onder het neutrale punt gekomen. Daarom zijn de vooruitzichten van de dollarindex neutraal, met $103 als het volgende niveau om in de gaten te houden.