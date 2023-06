Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Federal Reserve heeft de afgelopen maanden een van de meest agressieve tonen omarmd. De bank heeft de afgelopen tien vergaderingen de rente verhoogd en de officiële contante rente voor het eerst in meer dan tien jaar naar boven 5% gebracht. Bovendien is de bank begonnen met kwantitatieve verstrakking (QT), waardoor de balans met miljarden dollars is verminderd.

De Federal Reserve onderbreekt verhogingen

Het grootste economische nieuws van deze week is de komende monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve. Economen denken dat de Fed zal besluiten de rentetarieven ongewijzigd te laten, gezien de impact van de eerdere renteverhogingen.

Het besluit komt een dag nadat de VS de laatste gegevens over de consumentenprijsindex (CPI) heeft gepubliceerd. Economen zijn van mening dat de totale CPI-gegevens in mei bescheiden zijn gedaald toen de energiekosten terugliepen. Ze verwachten dat de consumenteninflatie van het land in mei is gedaald van 4,9% naar 4,1%.

Een pauze van de Fed is welkom zijn voor zowel beleggers in aandelen als cryptocurrency-handelaren. Dit verklaart waarom Amerikaanse aandelenindices zoals de S&P 500 en de Nasdaq 100-index de afgelopen dagen naar een bullmarkt zijn gestegen.

Gevolgen voor AltSignals

Een pauze van de Fed zal waarschijnlijk een goede zaak zijn voor AltSignals en andere cryptocurrencies. Om te beginnen is AltSignals een technologiebedrijf dat de financiële sector wil veranderen door middel van kunstmatige intelligentie.

Het is een winstgevend bedrijf met duizenden klanten van over de hele wereld. Deze gebruikers, die bemoedigende beoordelingen hebben achtergelaten, ontvangen up-to-date handelssignalen die ze vervolgens verwerken in hun daghandel.

Deze signalen worden gecreëerd met behulp van diepgaande technische analyse, waaronder indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en de Relative Strength Index (RSI). Nu de AI-industrie een hoge vlucht neemt, proberen de ontwikkelaars de signalen te verbeteren met behulp van de technologie.

Als onderdeel van dit proces voert het project een symbolische verkoop uit, die de benodigde financiën voor het proces zal opleveren. De eerste fase van deze verkoop probeert $1.080.000 op te halen met de verkoop van $ASI-tokens. Elk ASI-token wordt verkocht voor $0,015.

Volgens de website heeft AltSignals al meer dan 981.000 dollar opgehaald bij investeerders, wat overeenkomt met ongeveer 90,87%.

Investeren in AltSignals

Analisten zijn van mening dat kunstmatige intelligentie alle industrieën zal ontwrichten. In een interview vorige week zei Eric Jackson van AMJ Capital dat hij gelooft dat AI the next big thing is. Hij gelooft dat de technologie de financiële sector zal verstoren, inclusief hedgefondsen.

In een apart interview zei Stan Druckenmiller, een van de rijkste mensen ter wereld, dat AI zijn lange portefeuille domineerde. Tegelijkertijd zijn AI-aandelen zoals Nvidia en C3 dit jaar met dubbele cijfers gestegen, wat aangeeft dat investeerders optimistisch zijn over de sector.

Daarom is het logisch om wat geld toe te wijzen aan AI-projecten zoals AltSignals. Vanwege de risico’s is het echter aan te raden een klein deel van je portefeuille in deze activa te beleggen. Met andere woorden, vanwege de risicovolle en hoge beloningsfactoren, moet je alleen geld toewijzen dat je gemakkelijk kunt verliezen.