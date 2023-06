SLV ETF- en zilverprijzen stabiel voorafgaand aan FOMC-bijeenkomst

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De zilverprijs zal een grote week hebben als beleggers reageren op monetaire beleidsbeslissingen en de komende belangrijke economische gegevens uit de VS, China en Europa. De prijs van zilver is teruggekeerd naar een hoogtepunt van $24,20, ongeveer 6,50% boven het laagste niveau in mei. Ook steeg de iShares Silver Trust (SLV) ETF naar $22,54.

Gevoed besluit en economische gegevens

Zilver is een belangrijk metaal met industriële- en edelmetaal kenmerken. Daarom reageert het metaal op zowel economische gegevens zoals productie- als industriële productiecijfers van belangrijke landen. Tegelijkertijd reageert het metaal op acties van belangrijke centrale banken zoals de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

Het eerste belangrijke economische nieuws komt dinsdag uit wanneer de VS haar cijfers over de consumenteninflatie publiceert. Economen zijn van mening dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in mei is gedaald van 4,9% naar 4,1%. Ook de kerninflatie zal naar verwachting licht dalen.

De CPI gegevens worden bekend gemaakt op dezelfde dag dat het Federal Open Market Committee (FOMC) begint. De bank neemt dan woensdag een besluit. Zoals ik in dit artikel schreef geloven analisten dat de Fed zal besluiten de rentetarieven te pauzeren.

De zilverprijs reageert meestal bescheiden op acties van de Fed. Een teken van een omslag van de Fed zal wijzen op meer opwaarts potentieel voor het metaal. De Europese Centrale Bank (ECB) daarentegen zal naar verwachting de rente met nog eens 0,25% verhogen.

De andere belangrijke economische gegevens om in de gaten te houden, zijn de Chinese industriële productiecijfers die voor donderdag zijn gepland. Economen verwachten dat de industriële productie van het land in mei is gedaald van 5,6% in de voorgaande maand naar 3,8%. Ze verwachten ook dat de detailhandelsverkopen van het land in mei met 13,7% zijn gestegen, een lager groeipad dan in de voorgaande maand.

Daarnaast zal de prijs van zilver reageren op de Amerikaanse detailhandelsverkopen die voor vrijdag zijn gepland. Detailhandelsverkopen zijn belangrijk omdat ze goede aanwijzingen zijn voor de vraag.

Voorspelling zilverprijs

Zilverprijs grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat het XAG/USD-paar de afgelopen weken in een bullish trend zat. Het is het belangrijke weerstandspunt gepasseerd op $24,01, het hoogste niveau op 2 juni. Zilver is ook boven het 50-periode voortschrijdend gemiddelde en het retracementniveau van 38,2% gestegen.

Verder heeft zilver een omgekeerd hoofd-schouderpatroon gevormd en bevindt het zich boven de Ichimoku-wolkenindicator. Zilver zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op $25, ongeveer 3,45% boven het huidige niveau.