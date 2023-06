Zimbabwaanse dollar stort in: ZWL/USD daalt met 94% in een jaar en kapitaalcontroles nemen toe

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

In een onheilspellende episode van “geschiedenis die zich herhaalt” verhoogt Zimbabwe de rentetarieven verder en zal het vreemde valuta gaan verkopen tegen marktconforme tarieven, terwijl het ernaar streeft zijn dalende binnenlandse valuta te beschermen.

De Zimbabwaanse munteenheid (ZWL) werd in 2019 opnieuw gelanceerd na een turbulente periode van dollarisering. De voormalige Zimbabwaanse dollar (met het valutasymbool ZWD, in plaats van de huidige valuta die door ZWL gaat) stortte in 2009 in wat een van de meest flagrante en schadelijke hyperinflatoire episodes in de moderne economische geschiedenis was.

De nieuwe Zimbabwaanse dollar staat echter ook enorm onder druk. Het verschil tussen de zwarte marktkoers en de officiële koers wordt voortdurend groter. Zelfs als we naar de officiële koers kijken, blijkt dat de valuta het afgelopen jaar 94% aan waarde heeft verloren. In de afgelopen vier jaar is het met 99% gedevalueerd.

De natie blijft quasi-gedollariseerd met de pijn van 2009 vers in het geheugen. Dollarisering eindigde officieel in 2019 toen de nieuwe editie van de Zimbabwaanse valuta werd gelanceerd en alle transacties in vreemde valuta werden verboden. Dit had tot doel een einde te maken aan het multi-valutasysteem dat sinds 2009 van kracht was en de vraag naar de lokale valuta te stimuleren.

Maar zoals in de loop van de geschiedenis herhaaldelijk het geval is geweest, waren burgers terughoudend om de nieuwe valuta te vertrouwen tijdens het verbod, en omzeilden ze overheidsbevelen om dollars op de zwarte markt te blijven gebruiken.

De regering gaf toe in 2020 en hief het verbod op transacties in vreemde valuta op. Tegenwoordig komen schattingen van de prevalentie van de Amerikaanse dollar in de economie uit op ongeveer 80%.

Nu duwt de Zimbabwaanse regering opnieuw de ZWL onder druk terwijl ze hard optreden tegen vreemde valuta. Maatregelen aangekondigd door de Zimbabwaanse schatkist omvatten een belasting van 1% op alle buitenlandse betalingen, met douanerechten en andere vergoedingen die in lokale valuta moeten worden betaald.

Ook buitenlandse reserves zullen worden nagestreefd. “Alle exportopbrengsten die na 90 dagen ongebruikt blijven, zullen (op) de interbancaire markt worden geliquideerd,” voegde minister van Financiën Mthuli Ncube vorige maand toe in een verklaring.

Zimbabwe heeft de hoogste rentetarieven ter wereld

Met een valuta die drastisch wordt verkocht en een verderfelijke inflatie, verhoogt Zimbabwe ook de rentetarieven. Het heeft de hoogste beleidsrente ter wereld, deze verhoging verhoogt de rente van 140% naar 150%.

De centrale bank had eerder in februari de rente verlaagd van 200% naar 150% toen de inflatie tekenen van versoepeling vertoonde. Na het bereiken van 285% in 2022, was het gedaald tot 87% in maart 2023. Sindsdien is het echter weer terug, met de meest recente stand in mei op 131%, wat de centrale bank ertoe aanzet de rente te verhogen.

Het wantrouwen van de munt is een verderfelijke versie van wat er in Turkije gebeurt, waarover we vorige week een artikel schreven. Hetzelfde gebeurt in Argentinië, waar torenhoge inflatie, duizelingwekkende rentetarieven en een sterke voorkeur voor Amerikaanse dollars onder burgers een existentiële crisis veroorzaken (diepe duik over de situatie in Argentinië lees je hier).

En zoals bij alle valutacrises, is het een uitdaging om het verkoopmomentum te stoppen als het eenmaal begint.

Zal de Zimbabwaanse dollar instorten?

Als dit een ander land zou zijn – bijvoorbeeld Turkije of Argentinië – zou het een extreme uitdaging zijn om de munt in deze situatie van de rand te halen. Maar door de psychologische impact van de crisis van 2009 is het in Zimbabwe nog moeilijker om het vertrouwen in de binnenlandse munt terug te winnen. 2009 is pas veertien jaar geleden, en de Zimbabwaanse samenleving draagt vandaag de dag o zo duidelijk de littekens.

Op zich zal het beperken van het gebruik van vreemde valuta, evenals het vrijgeven van automatische liquidatie van de deviezenreserves van exporteurs als ze niet verkopen, per definitie vraag naar ZWL creëren. Maar het concept van geld is een maatschappelijk construct en heeft alleen waarde als mensen geloven dat het waarde heeft. Met andere woorden, het is een kwestie van vertrouwen. Met deze agressieve maatregelen die de wanhoop van het regime benadrukken, de steeds groter wordende kloof tussen de officiële koers en de zwarte marktkoers, en het feit dat de voormalige lokale valuta zo kort geleden is ingestort, begint het vergezocht te worden dat dit kan worden omgedraaid.

Misschien wel de meest vernietigende indicatie van de paniek was de aankondiging in april dat de centrale bank een door goud gedekte digitale valuta zou introduceren, waarbij de “tokens” overdraagbaar zijn tussen mensen en bedrijven als betaalmiddel.

Dit komt minder dan een jaar na de lancering van fysieke gouden munten in juli 2022, als zoveelste poging om het gebruik van de Amerikaanse dollar terug te dringen en het monetaire vertrouwen te versterken. De munten waren voor de meerderheid te duur om te betalen en te gebruiken, vooral voor basisartikelen. Deze nieuwe digitale tokens zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat zelfs “degenen met weinig geld” kunnen deelnemen, aldus John Mangudya, gouverneur van de Zimbabwaanse centrale bank, “zodat we niemand (achter) kunnen laten”.

Tussen het exotische en het ambitieuze, het ongewone en het wanhopige, raken de opties om de binnenlandse munteenheid te ondersteunen op voor Zimbabwe en zijn centrale bank. Burgers van het land hebben deze film eerder gezien, en hoewel het origineel geen melding maakte van digitale tokens of blockchains, zullen ze waarschijnlijk wel kunnen raden hoe het afloopt.