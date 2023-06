Prijsherstel sojabonen heeft aanzienlijke tegenwind door aanbod

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van sojabonen is in juni licht gestegen, omdat investeerders de recente dip kochten nadat deze was gedaald tot het laagste niveau sinds december 2021. Al met al blijven de prijzen dit jaar ongeveer 10% onder het hoogste niveau. Sojabonen hebben beter gepresteerd dan andere landbouwgrondstoffen zoals maïs en tarwe.

Productie in Argentinië daalt

Argentinië is een van de grootste landbouwproducenten ter wereld. Het land produceert belangrijke grondstoffen zoals maïs, tarwe en sojabonen. De uitdaging is dat Argentinië een grote economische ineenstorting doormaakt die de inflatie heeft zien stijgen. Zoals ik in dit artikel schreef, is de Argentijnse peso te midden van deze zorgen tot een dieptepunt gezakt.

Daarom is de kans groot dat de oogstproductie van Argentinië dit jaar zal dalen naarmate de productiekosten en inputs stijgen. Dit standpunt werd bevestigd door het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA), dat vorige week het WASDE rapport publiceerde.

Uit het rapport bleek dat Argentinië dit jaar 25 miljoen balen sojabonen zal produceren, ongeveer 2 miljoen minder dan het voorgaande jaar. Het voegde eraan toe dat de wereldwijde verliefdheid dit jaar vooral zal afnemen vanwege de zwakke productie in Argentinië.

Gelukkig is de markt voor sojabonen zeer gediversifieerd. Hierdoor zal de productie dit jaar hoger zijn, dankzij een robuuste productie in de Verenigde Staten en Brazilië. De laatste twee hebben te maken met sterke concurrentie in China, de grootste consument ter wereld.

Al met al zal de wereld dit jaar, ondanks de zwakte in Argentinië en Vietnam, een recordproductie van sojabonen zien, wat een impact kan hebben op de prijzen. In de VS zal de productie stijgen tot een recordhoogte van 4,5 miljard bushels. Wereldwijd zal de productie stijgen naar een record van meer dan 410,6 miljoen ton.

Ook in de VS en China zal de vraag naar verwachting geleidelijk toenemen. De uitdaging is dat de concurrentie tussen de VS en Brazilië de prijzen dit jaar fors kan doen dalen. In een rapport verklaarde de USDA:

“Bijgevolg zal de gemiddelde prijs die sojaboeren ontvangen naar verwachting dalen van $14,20 in 2022/23 naar $12,10 in 2023/24.”

Voorspelling sojabonenprijs

Sojabonengrafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de prijzen van sojabonen op 31 mei van dit jaar een klein hamerpatroon vormden. In technische analyse is dit patroon meestal een bullish teken. Het is toen gestegen en het belangrijkste weerstandspunt opnieuw getest op $1.410, het laagste niveau op 24 maart.

Maïs is onder het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gezakt. Het belangrijkste is dat het een patroon van breken en opnieuw testen heeft gevormd, wat een teken is van een bearish voortzettingspatroon. Daarom bestaat de mogelijkheid dat de prijs van sojabonen de komende maanden de bearish trend zal hervatten.