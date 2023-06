Tarweprijs voorspelling: WASDE rapport wijst op bezorgdheid over overaanbod

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De tarweprijs is de afgelopen dagen teruggelopen als gevolg van de reactie van investeerders op de recente instorting van de dam in Oekraïne en de aanhoudende oorlog. Uit gegevens van TradingView blijkt dat tarwe dinsdag werd verhandeld tegen $624, wat overeenkomt met $6,24 per baal. Deze prijs ligt ongeveer 10% boven het laagste niveau maar blijft 53% onder het hoogste punt in maart 2022.

Dynamiek van vraag en aanbod

De prijzen van tarwe en maïs stegen sterk nadat een belangrijke dam instortte in Oekraïne, een van de grootste exporteurs ter wereld. Deze instorting van de dam gebeurde een paar dagen nadat Rusland en Oekraïne een graanexportovereenkomst verlengden.

Door het instorten van de dam zal de oorlog voor langere tijd escaleren. Het betekende ook dat de exportdeal de komende maanden zou kunnen worden verstoord. Het belangrijkste was dat er zorgen waren dat de overstromingen die volgden gevolgen zouden kunnen hebben voor de enorme landbouwvelden.

De tarweprijs reageerde ook op het laatste WASDE rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA). Dit rapport schatte dat de tarwemarkt zal worden gekenmerkt door een grotere vraag en aanbod.

Wereldwijd wordt verwacht dat de voorraden met meer dan 10,8 miljoen balen zullen stijgen, waarvan de meeste uit Rusland, India, de EU en Oekraïne komen. Rusland zal dit jaar meer dan 3,5 miljoen balen meer produceren, terwijl India het met ongeveer 3,5 miljoen balen zal verhogen.

Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, wordt wel verwacht dat het land dit jaar meer tarwe zal produceren. Het zal meer dan 1 miljoen balen meer produceren, geholpen door gunstig weer.

Tegelijkertijd zal de vraag met meer dan 4,4 miljoen balen stijgen tot meer dan 796 miljoen. Deze toename zal komen uit China, Rusland en India. Daarom zal er een aanbodtekort zijn van ongeveer 270 miljoen balen, aangezien de wereldwijde vraag 1.066 miljoen zal bedragen.

Prijsprognose tarwe

Tarwegrafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat tarwe de afgelopen maanden in een sterke bearish trend zit. In deze periode is het onder het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde gebleven. Ondanks de recente opleving blijft het onder deze MA, wat aangeeft dat verkopers nog steeds de touwtjes in handen hebben.

De Relative Strength Index (RSI) is boven het neutrale punt op 50 gekomen. Daarom denk ik dat de tarweprijzen de komende dagen de neerwaartse trend zullen hervatten en het laagste punt van het jaar tot nu toe van $567,3 opnieuw zullen testen. De bearish weergave wordt ongeldig als de prijs het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen weet te wissen.