Wat is er gebeurd met de Libanese valuta: kan het pond worden gered?

Veel grensvaluta’s en valuta’s van opkomende markten hebben de afgelopen jaren hun waarde verloren. Enkele van de meest opvallende zijn de Argentijnse peso, de Zimbabwaanse dollar, de Keniaanse shilling, de Turkse lira en de Nigeriaanse naira. Ook de Libanese munteenheid is tot een dieptepunt gezakt, waardoor veel banken hun deuren hebben moeten sluiten.

Waarom het Libanese pond crashte

Libanon is de afgelopen decennia dramatisch uit de gratie geraakt. Op zijn hoogtepunt werd het land beschouwd als een van de meest succesvolle plaatsen ter wereld. Beiroet, de hoofdstad, was een van de beste plaatsen om naartoe te gaan.

Tegenwoordig is Libanon een schaduw van wat het vroeger was. De regering is ingestort, de inflatie is gestegen, de munt is in waarde gedaald en de migratie uit het land is toegenomen. Harde valuta, vooral Amerikaanse dollars, zijn uiterst zeldzaam geworden, terwijl het werkloosheidspercentage is gestegen tot het hoogste niveau ooit.

De belangrijkste reden waarom het Labanon-pond is gecrasht, is politiek, aangezien het land geen president heeft omdat de spanningen tussen Hezbollah en christenen zijn opgelopen. Zonder regering is het moeilijk geworden voor de economie om te herstellen. Een grote explosie in 2021 en de pandemie van Covid-19 maakten de situatie nog erger.

Tegelijkertijd heeft de Libanese economie geen grote export. Zoals veel frontiermarkten is het land grotendeels afhankelijk van geldovermakingen van buitenlanders. Door de sluiting van banken zijn deze overmakingen de afgelopen jaren gedaald.

Er zijn andere oorzaken geweest voor de daling van het Libanese pond. Zo dwong de oorlog in Syrië veel buitenlandse investeerders ertoe hun geld bij Libanese banken weg te halen, wat leidde tot een groot tekort aan dollars. Als gevolg hiervan zagen mensen met dollarrekeningen aanzienlijke opnamebeperkingen. Libanon heeft ook zijn buitenlandse schuld niet betaald.

Is de Libanese munt te redden?

In dit stadium geloof ik dat het moeilijk is om de Libanese valuta te redden, vooral nu er geen effectieve regering is. Ook heeft Libanon, in tegenstelling tot landen als Saoedi-Arabië en Qatar, die miljarden goederen verkopen, geen enorme natuurlijke hulpbronnen.

Verder, zelfs als er een grote redding komt, bijvoorbeeld door het IMF, is het moeilijk in te zien hoe dat de munt zou stabiliseren. Ten eerste hebben mensen in Libanon hun lokale valuta binnen een paar jaar al zien devalueren. De meeste van deze mensen zullen nooit meer sparen of beleggen in de lokale valuta.

We zagen een vergelijkbare situatie in Zimbabwe, waar de regering een nieuwe versie van de lokale munteenheid introduceerde. Op dit moment heeft de Zimbabwaanse dollar meer dan 50% van zijn waarde verloren, zoals we in dit artikel schreven. Daarom is het moeilijk te voorspellen wat er op korte en lange termijn met Libanon zal gebeuren.

Een waarschijnlijke oplossing zou zijn dat het land een vreemde valuta zoals de Amerikaanse dollar zou aannemen. Dat kan voorlopig niet, aangezien het land eerst miljarden dollars moet kopen en die middelen heeft het niet.