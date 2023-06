Dax-index bereikt nieuw record; is het veilig om nu Duitse aandelen te kopen?

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

De belangstelling van beleggers voor Europese aandelen houdt aan, zoals blijkt nu de Dax-index die een nieuw record ooit bereikt. De index volgt de veertig grootste Duitse blue chip-bedrijven en is een totaalrendementsindex.

Vandaag steeg de Dax-index boven het vorige record van 16.331 punten van mei. De index steeg 17% YTD en beloont beleggers die bereid zijn een risico te nemen op de aandelenmarkt.

De waarheid is dat de inflatie in Duitsland hoger is dan het gemiddelde in de eurozone. Om preciezer te zijn: de inflatie in de eurozone bedroeg in april 7,0%, terwijl die in Duitsland 7,6% bedroeg.

Misschien is inflatie een van de redenen waarom de lokale aandelenmarkt het zo goed deed in 2023. Het is immers op zijn minst vreemd te noemen dat beleggers in tijden van stijgende rentes nog steeds het risico van beleggen op de beurs verkiezen boven de veiligheid van de vastrentende markt.

Technische gegevens van de Dax-index zijn gunstiger

Ondanks de prestaties YTD blijft het technische plaatje optimistisch. In feite is het vermogen van de Dax-index om een nieuw hoogtepunt te bereiken op zich al een bullish teken.

Ook kan de technische handelaar een omgekeerd hoofd-schouderpatroon zien, waarbij de dip in 2023 onder de 15.000 punten sterke steun vindt bij de halslijn van het patroon. De gemeten beweging, weergegeven in oranje op de grafiek hierboven, wijst op meer kracht, aangezien de index zich ver boven het niveau van 17.000 zou moeten uitstrekken.

De Europese Centrale Bank zal naar verwachting morgen de belangrijkste rentetarieven verhogen en een agressieve toon aanhouden. Maar stijgende rentes hadden weinig of geen invloed op de Duitse aandelenmarkt, aangezien beleggers zich liever concentreerden op winstverwachtingen, die aanzienlijk toenamen.