EUR/GBP vormt omgekeerd C&H patroon voorafgaand aan rentebesluit van de ECB

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar EUR/GBP daalde woensdag terwijl investeerders wachtten op belangrijke economische gegevens uit het VK en het aanstaande besluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Het pair trok zich terug naar een dieptepunt van 0.8553, een paar punten boven het laagste punt van dit jaar op 0.8534.

BBP van het VK en besluit van de ECB

De koers van EUR naar GBP daalde dinsdag toen de rendementen op Britse staatsobligaties stegen na het laatste banencijfer. De rendementen op staatsobligaties zijn nu gestegen tot het hoogste niveau sinds de “mini”-begrotingscrisis in 2022. Uit de cijfers bleek dat de Britse economie in april duizenden banen heeft toegevoegd, terwijl het werkloosheidspercentage op 3,7% bleef.

Daarom steeg het pond sterling, doordat investeerders de komende maanden hogere rentetarieven incalculeerden. Andrew Bailey, de gouverneur van de Bank of England (BoE), leek dit dinsdag te bevestigen. Hij herhaalde dat de oververhitte arbeidsmarkt het moeilijk maakte om de inflatie te bestrijden. Het concept van de curve van Philips stelt dat de inflatie hoog blijft als de arbeidsmarkt sterk is.

Het volgende belangrijke nieuws voor GBP zullen de komende Britse BBP-cijfers zijn die in de ochtendsessie bekend zullen worden gemaakt. Economen verwachten dat uit de cijfers blijkt dat de economie in april met 0,6% is gegroeid. Ze verwachten ook dat de productie en industriële productie in de loop van de maand licht zijn gedaald.

Ondertussen is het belangrijkste nieuws voor EUR het aanstaande rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), gepland voor donderdag. Economen denken dat de ECB de rente opnieuw met 0,25% zal verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de Europese inflatie daalt, maar nog steeds boven de ECB-doelstelling van 2,0% blijft. Als zodanig heeft de ECB de komende vergaderingen nog minstens twee renteverhogingen voor de boeg.

Technische analyse EUR/GBP

EUR/GBP-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de EUR naar GBP wisselkoers de afgelopen dagen een bearish trend vertoonde. Het heeft een omgekeerd cup- en handvatpatroon gevormd, wat meestal een teken is van bearish voortzetting. Het paar is gedaald tot onder de 50-daagse en 25-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Het paar EUR/GBP handelt nu op de belangrijke support op 0.8550, de onderkant van het omgekeerde cuppatroon. De kans is groot dat het paar een bearish uitbraak zal hebben, aangezien verkopers zich richten op het volgende psychologische niveau op 0,8500. De weerstand voor deze transactie is 0.8700.