Is ESG een zwendel van meerdere biljoenen dollars? Elon Musk denkt van wel

De milieu-, sociale en governance-industrie (ESG) is de afgelopen tien jaar snel gegroeid. De gegevens in de branche lopen sterk uiteen. Volgens een meting van het Forum for Sustainable and Responsible Investment heeft de sector meer dan 8,4 biljoen dollar aan activa. Een afzonderlijk rapport van Bloomberg schatte dat de activa van de sector in 2022 meer dan $41 biljoen en in 2025 $53 biljoen zouden bedragen. Dus, is ESG oplichterij?

Wat is ESG?

ESG is een maatstaf die kijkt naar de impact van bedrijven op het milieu. In dit deel kijkt ESG naar de CO2-uitstoot of het plasticgebruik van een bedrijf. Op sociale media kijken ESG-scores naar hoe bedrijven omgaan met hun werknemers en de bredere gemeenschap. Ten slotte beoordeelt ESG op het gebied van governance zaken als de samenstelling van het bestuur.

De ESG-industrie is in de eerste plaats populair maar ook controversieel geworden. Voorstanders zijn van mening dat ESG bedrijven helpt na te denken over de gemeenschap en vervolgens over winst. In 2019 werd deze visie onderschreven door Business Roundtable, een groep bestaande uit de grootste bedrijven in de VS.

Aan de andere kant beweren tegenstanders dat ESG om verschillende redenen oplichterij is. Het belangrijkste is hoe deze ESG-scores worden berekend. Hoewel Tesla bijvoorbeeld veel heeft gedaan om klimaatverandering tegen te gaan, scoort het lager dan tabaksfabrikanten als Altria en Philip Morris. Het staat ook lager gerangschikt dan ExxonMobil.

Why ESG is the devil … https://t.co/uGrH0eBoMs — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2023

De uitdaging voor ESG

De uitdaging voor ESG is dat de meeste gebruikte maatstaven vaag zijn, vooral wat betreft het milieu. Een nadere blik op de meeste ESG-ETF’s laat bijvoorbeeld zien dat hun grootste bedrijven techgiganten zijn, zoals Apple en Microsoft. Apple beweert al lang dat het CO2-neutraal is, wat betekent dat het de CO2-uitstoot compenseert.

De uitdaging is dat er een groot debat is over de vraag of koolstofcompensaties wel werken. Onderstaande grafiek toont de top tien bedrijven in het Vanguard ESG Fund. Hoewel dit allemaal goede bedrijven zijn, is het gemakkelijk om hun ESG-zwakheden te vinden. Zo is Instagram van Meta Platforms beschuldigd van kinderuitbuiting. Alphabet wordt beschuldigd van concurrentiebeperkende praktijken.

Vanguard ESG Fund bestanddelen

De andere grote uitdaging betreft het bestuur. Een maatstaf voor de ESG scores is de diversiteit van het bestuur, waarbij gekeken wordt naar ras, geslacht en seksuele geaardheid. De uitdaging is dat deze statistieken niet van toepassing zijn op sommige landen, zoals Japan en Saoedi-Arabië.

Ondertussen hebben veel ESG-scores een slechte beoordeling op de meeste fossiele brandstofbedrijven, met het argument dat ze een rol spelen in de klimaatverandering. Sommige analisten zijn daarentegen van mening dat deze bedrijven netto positief zijn voor het milieu, omdat ze ernaar streven overal ter wereld goedkopere energie te leveren. Zo helpen ze armoede te bestrijden. Vergeet niet dat ontwikkelde landen zoals de VS niet zo succesvol zouden zijn zonder fossiele brandstoffen.

Verder is er een consensus dat elektrische auto’s bedrijven goed zijn voor het milieu. Ik geloof dat dit hoogst twijfelachtig is, aangezien de meeste van deze voertuigen worden aangedreven door fossiele brandstoffen. Mijnbouwmetalen zoals nikkel, koper en lithium zijn helemaal niet groen.

Is ESG oplichterij?

Een zwendel wordt gedefinieerd als een frauduleuze of misleidende handeling of operatie. Daarom kunnen we in dit geval concluderen dat de ESG een vorm van oplichting is. We hebben onlangs gezien dat toezichthouders bedrijven aanklagen tegen greenwashing. Vorige week nog werd KLM aangeklaagd wegens greenwashing.

Ik ben van mening dat ESG niet zou moeten bestaan of gebruikt zou moeten worden om investeringsbeslissingen te nemen. In plaats daarvan moeten beleggers altijd kijken naar de winstgevendheid en de waardering van een bedrijf om te bepalen of het een goede investering is. Zoals hieronder getoond, presteerde de Vanguard ESG US Stock ETF de afgelopen 12 maanden slechter dan de SPDR S&P 500 ETF.

SPY ETF versus Vanguard ESG-fonds

Een oplossing zou zijn om de drie metrieken te ontbundelen. Beleggers kunnen in zo’n situatie middelen beleggen in bedrijven die zich richten op het milieu. Hetzelfde kan worden gedaan voor sociale en bestuurlijke onderdelen.