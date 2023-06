Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Cryptocurrencies en aandelen trokken zich terug nadat de Federal Reserve woensdag haar rentebesluit van juni had genomen. In de Verenigde Staten daalde de Dow Jones met 220 punten terwijl de Russell 2000-index met ruim 1,17% daalde. Anderzijds daalde de prijs van Bitcoin naar $25.000, terwijl Ethereum zich terugtrok naar $1.647.

Rentepauze van de Federal Reserve

Het grootste economische nieuws van de week was het besluit van de Federal Reserve om de rente op woensdag te pauzeren. Dit was een belangrijke beslissing aangezien de Fed de afgelopen tien opeenvolgende vergaderingen de rentetarieven heeft verhoogd om de inflatie te bestrijden. De bank besloot haar kwantitatieve verstrakkingsbeleid te handhaven.

De rentepauze is positief voor risicovolle activa zoals aandelen en cryptocurrencies. De twee activa daalden echter omdat de verklaring van de Fed een beetje agressief was. De puntgrafiek wijst bijvoorbeeld op nog twee renteverhogingen later dit jaar, wat betekent dat de eindrente zal stijgen tot 5,65%.

Het besluit van de Fed kwam een dag nadat de VS bemoedigende cijfers over de consumenteninflatie had gepubliceerd. Volgens het Bureau of Labor Statistics daalde de totale inflatie in mei tot 4%, het laagste niveau sinds 2021. Na een piek van 9,3% tijdens de pandemie is ze geleidelijk gedaald.

Als deze trend doorzet, betekent dit dat de Fed niet onder druk zal komen te staan om later dit jaar de rente te verhogen. Als zodanig is de kans groot dat cryptocurrencies en aandelenkoersen de komende maanden zullen blijven stijgen.

De kans dat de tokenverkoop booming is

Een van de belangrijkste punten van het cryptocurrency-nieuws deze week ging over Chancer, een nieuw blockchain-project dat op 13 juni met de tokenverkoop is gestart. In de afgelopen twee dagen heeft de voorverkoop meer dan $235.152 opgehaald bij investeerders. Dit betekent dat de ontwikkelaars ongeveer 24% van het doel van $1 miljoen hebben opgehaald. Daarom is de kans groot dat de ontwikkelaars hun doel in de komende week zullen bereiken.

Elk #CHANCER-token wordt verkocht voor 0,01 BUSD en de ontwikkelaars zullen de prijs in de volgende fase verhogen naar 0,011 BUSD.

Wat is Chancer?

Chancer is een nieuw project dat de gokindustrie probeert te verstoren, die nu wordt gedomineerd door gigantische bedrijven als DraftKings en Flutter Entertainment. Chancer probeert een innovatief project te introduceren waarbij mensen kunnen wedden op bestaande markten of zelfs hun eigen markt kunnen creëren.

Er zullen verschillende functies in dit ecosysteem zijn. Ten eerste kan iedereen op het platform zijn gokmarkten creëren. Je kunt bijvoorbeeld een markt maken van een geverifieerd voetbalspel dat niet op de meest populaire platforms staat. Winnaars worden betaald met het $CHANCER-token.

Ten tweede hopen de ontwikkelaars op volledige decentralisatie van de markt. Ze hopen een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) te creëren die belangrijke beslissingen over het ecosysteem zal nemen. In een DAO kan elke tokenhouder stemmen over belangrijke kwesties in het ecosysteem. Ten derde zal het ecosysteem volgens de whitepaper Share2Earn, staking en kortingen voor gebruikers mogelijk maken.

Is Chancer een goede koop?

Chancer verstoort een extreem grote industrie. Studies zijn van mening dat de industrie voor online sportweddenschappen meer dan $92 miljard waard is. Het wordt gebruikt door miljoenen deelnemers van over de hele wereld. Daarom is de kans groot dat het platform in de toekomst enig marktaandeel zal veroveren.

Daarom is er een mogelijkheid dat het token van Chancer het goed zal doen wanneer het in de komende paar maanden op belangrijke uitwisselingen wordt vermeld. Nu de inflatie daalt en de Fed zijn rentetarieven pauzeert, bestaat de mogelijkheid dat het token het goed zal doen. Er is echter altijd een risico bij het investeren in de presale. Daarom moet je alleen geld beleggen dat je je kunt veroorloven te verliezen. Ontdek hier hoe je Chancer kunt kopen.