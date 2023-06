EUR/CHF vormt omgekeerde beker en handgreep voorafgaand aan ECB besluit

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar EUR/CHF bewoog woensdag zijwaarts terwijl investeerders wachten op het aanstaande rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Het paar handelde op 0.9760, waar het de afgelopen dagen ook was.

Het rentebesluit van de ECB nadert

Een van de grootste items van het forexnieuws van deze week is het aanstaande rentebesluit van de ECB. De bijeenkomst komt op een moment dat Europese gegevens gemengde signalen afgeven over de economie.

Dinsdag toonden gegevens uit Duitsland en Spanje aan dat de consumentenprijsindex (CPI) de goede kant opgaat. De Duitse inflatie daalde tot 6,3%, terwijl in Spanje de totale CPI in mei daalde tot 3,2%. De inflatie in het eurogebied daalde in de loop van de maand tot 6,1%. In een notitie aan iNvezz zei een woordvoerder van AvaPartner:

“De brede inflatie daalt, geholpen door de energieprijzen. De ECB zal deze trend verwelkomen. De bank zal echter herhalen dat de kerninflatie nog steeds hardnekkig hoog is, wat verdere verkrapping noodzakelijk maakt. Bovendien wil de ECB nog steeds het renteverschil met de Federal Reserve dichten.”

Andere economische cijfers laten zien dat sommige delen van de Europese economie het niet goed doen. Uit een rapport van Eurostat bleek dat de industriële productie van het blok in april met 0,2% steeg, lager dan de gemiddelde schatting van 0,8%.

Tegen deze achtergrond houdt de ECB op woensdag en dinsdag haar tweedaagse monetairbeleidsvergadering. Economen denken dat de ECB zal afwijken van de Federal Reserve. De bank zal dat doen door de rentetarieven met 0,25% te verhogen. Als dat gebeurt, verhoogt de bank de rente naar 4,0% en de depositorente naar 3,50%.

Ander belangrijk nieuws voor EUR/CHF zal volgende week plaatsvinden, wanneer de Zwitserse Nationale Bank (SNB) haar vergadering houdt. De bank zal de rente waarschijnlijk intact laten op 1,50%, aangezien de Zwitserse inflatie de afgelopen maanden is afgezwakt.

Technische analyse EUR/CHF

EUR/CHF-grafiek door TradingView

De EUR naar CHF wisselkoers piekte eerder dit jaar op het pariteitsniveau van 1,00. Sindsdien is het pair naar beneden gezakt en onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden (MA) gekomen. Het heeft ook een omgekeerd cup- en handvatpatroon gevormd, wat een teken is van een bearish voortzetting. De onderkant van dit patroon is 0.9675.

Daarom is de kans groot dat het paar EUR/CHF een bearish uitbraak zal hebben, aangezien verkopers zich richten op het volgende ondersteuningsniveau op 0,9414, het laagste punt in 2022.