USD/PKR: Waarom de Pakistaanse roepie gedoemd is

De Pakistaanse roepie blijft hangen in de buurt van het laagste punt ooit, terwijl de meningsverschillen tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aanhouden. Het paar USD/PKR handelde op 287,99, een paar punten onder het hoogste punt ooit van bijna 300. Evenzo handelde de wisselkoers van het pond naar de roepie op 363,55, iets lager dan het recordhoogte.

De meningsverschillen tussen Pakistan en het IMF gingen door

De Pakistaanse economie staat de afgelopen jaren onder grote druk. Ten eerste heeft het land te maken gehad met tal van natuurrampen, waaronder overstromingen en aardbevingen. In 2022 was het grootste deel van het land bedekt met overstromingen, die duizenden levens hebben gekost en economische schade ter waarde van miljarden dollars.

Pakistan is ook gevoelig geweest voor grote aardbevingen. Deze week werden sommige delen van het land getroffen door een grote aardbeving in de buurt van Gandoh Bhalessa. Het politieke klimaat in het land was ook uitdagend, zoals blijkt uit de arrestatie van Imran Khan vorige maand.

Tegelijkertijd stort de Pakistaanse economie in. Om nog meer zwakte te voorkomen, onderhandelt de regering met het IMF, dat 7 miljard dollar aan reddingsfondsen in handen heeft. Deze week maakte de regering een budget van $51 miljard bekend voor het financiële jaar dat in juli van start gaat.

In een verklaring bekritiseerde het IMF de regering voor het niet doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen. In een verklaring bekritiseerde de vertegenwoordiger van het IMF de begroting omdat de belastinggrondslag niet progressief werd uitgebreid.

Als gevolg hiervan is het onduidelijk of het IMF de volgende tranche van $1,1 miljard van het steunpakket zal vrijgeven. Als het fonds dit niet doet, zal het land moeite doen om meer geld te vinden. Analisten zijn van mening dat bondgenoten als Saoedi-Arabië en China op korte termijn ondersteuning kunnen bieden.

De toekomst ziet er echter somber uit, aangezien Pakistan meer dan 20 miljard dollar nodig heeft om aan zijn buitenlandse schuldverplichtingen te voldoen. Dit is een aanzienlijk bedrag voor een bedrijf waarvan de buitenlandse reserves 4 miljard dollar bedragen, genoeg om een maand aan import te dekken.

Technische analyse USD/PKR

USD/PKR-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD naar PKR heeft de afgelopen jaren een sterke bullish trend vertoond. De Pakistaanse roepie heeft in de afgelopen vijf jaar meer dan 150% van zijn waarde verloren en in het afgelopen decennium meer dan 245%. Op de daily chart bleef het USD/PKR-paar boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Daarom denk ik dat de Pakistaanse roepie waarschijnlijk zal blijven crashen naarmate de economische crisis in het land voortduurt. Hoewel een IMF-deal voor enige verlichting zal zorgen, zijn de langetermijnvooruitzichten voor de munt nog steeds bearish. De meeste mensen in Pakistan die hun waarde hebben zien crashen, zullen het moeilijk vinden om te investeren of te sparen in hun lokale valuta.