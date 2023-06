Het multilaterale financiële berichtensysteem van ACU zal SWIFT in juni 2023 vervangen

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

Volgens een recent rapport heeft het proces van de-dollarisatie een verdere impuls gekregen met de Asian Clearing Union (ACU), een betalingsregeling tussen verschillende centrale banken, die van plan is om de uitrol van een alternatief voor SWIFT in juni 2023 aan te kondigen.

De ACU bestaat uit India, de Malediven, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka en wordt momenteel voorgezeten door Iran.

Volgens een notitie van de Reserve Bank of India uit 2021 over veelgestelde vragen over de ACU, vindt de afwikkeling plaats via:

De Asian Monetary Units (AMU’s) is de gemeenschappelijke rekeneenheid van ACU en wordt uitgedrukt als ‘ACU Dollar’, ‘ACU Euro’ en ‘ACU Yen’, wat in waarde gelijk is aan respectievelijk één Amerikaanse dollar, één euro en één Japanse yen. Alle betaalinstrumenten onder ACU moeten in AMU’s zijn.

Volgens het laatst beschikbare rapport van de ACU voor de maand april 2023 groeide de totale rente die werd bijgeschreven/afgeschreven aan de aangesloten centrale banken met 1090,9% op jaarbasis.

Bron: ACU (2023)

Alternatief voor SWIFT

De implementatie van een nieuwe grensoverschrijdende financiële berichtendienst zal het mogelijk maken dat transacties van de dollar, euro en yen naar de respectievelijke valuta’s van de naties gaan.

Dit markeert een cruciale ontwikkeling in de aanloop naar de BRICS-top in augustus, die naar verwachting het discours over de-dollarisering zal bevorderen en protocollen en processen zal versterken voor wat Rob Kientz van GoldSilver Pros noemt:

…het multipolaire tijdperk van concurrerende valuta’s.

Zoals ook wordt beschreven in eerdere artikelen over Invezz, is de robuustheid van de dollar in wezen een vorm van vertrouwen. Hoewel de invloed ervan geleidelijk afneemt, wijst Kientz erop dat wanneer het fundamentele vertrouwen in de dollar het begeeft:

…dan gaat het gewoon instorten en ik denk als een waterval…

Een dergelijke omschakeling van de dollar kan echter niet op zichzelf staan en vereist een versnelling van niet in dollars luidende bilaterale en multilaterale handelsovereenkomsten, meer druk op het Amerikaanse banksysteem, de implementatie van nieuwe financiële architectuurtechnologieën en een ordelijke vermindering van de wereldwijde schuldposities in dollars.

Zoals werd verklaard door de vice-gouverneur van de Centrale Bank van Iran, Mohsen Karimi:

“De (ACU) landen hebben besloten om voor zichzelf een systeem op maat te hebben, gezien het feit dat Swift niet voor alle landen beschikbaar is en gezien het zijn eigen kosten heeft.“

De ACU zal dus een grote stap in deze richting zetten en de lokale valutastromen en de uitwisselbaarheid in de regio vergroten.

Het krijgen van momentum

Om de kans op wisselkoersschommelingen te beperken en de mogelijkheid van internationale sancties af te weren, hebben Wit-Rusland en Mauritius naar verluidt ook het lidmaatschap van de ACU aangevraagd.

Bovendien meldde een Iraans persbureau dat Iran Rusland heeft uitgenodigd voor de volgende top van de groep.

Hoewel de dollar de dominante positie in de wereldwijde valutavolgorde behoudt, geven de recente opmerkingen van minister Janet Yellen aan dat beleidsmakers zich realiseren dat de dollar in een neerwaartse trend is terechtgekomen sinds het opleggen van aan Oekraïne gerelateerde sancties.

In een eerder artikel ging ik in op enkele redenen waarom minister Yellen het vertrouwen in de dollar zou kunnen verliezen.

Kientz gelooft:

… we zijn misschien ongeveer een derde of veertig procent van de weg door de trend in termen van de-dollarisering en overstap naar alternatieve valuta.

Opgemerkt moet worden dat de aard van het onderliggende technologische platform nog niet duidelijk is.

Volgens dit rapport heeft de Centrale Bank van Iran het nog te noemen systeem ontwikkeld, terwijl andere persbureaus hebben vastgesteld dat een Iraans platform genaamd SEPAM door de aangesloten centrale banken zal worden overgenomen om financiële transacties mogelijk te maken.