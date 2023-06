Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Zwitserse frank heeft het dit jaar goed gedaan, geholpen door de krachtige acties van de Zwitserse Nationale Bank (SNB). Het paar USD/CHF is consequent onder het pariteitsniveau van 1 gebleven en schommelt nu rond het laagste niveau sinds mei 2021. Het is met meer dan 11% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

De beslissing van de Zwitserse Nationale Bank staat voor de deur

Het grootste nieuws over CHF deze week is het aanstaande rentebesluit van de Zwitserse Nationale Bank op aankomende donderdag. Dit besluit komt een week nadat de Federal Reserve besloot de rente ongewijzigd te laten tussen 5,0% en 5,25%.

Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat de SNB doorgaat met het verhogen van haar rentetarieven in een poging de torenhoge inflatie te bestrijden. Ze zien dat de banken de rente met nog eens 0,25% verhogen, waardoor de rente naar een meerjarig hoogtepunt van 1,75% stijgt.

De SNB heeft de afgelopen maanden een extreem agressieve toon aangeslagen, ook al blijft de Zwitserse inflatie onder die van zijn collega-landen. Uit gegevens die deze maand zijn gepubliceerd, blijkt bijvoorbeeld dat de jaarlijkse inflatie van het land in mei is gestegen tot 2,8%, het hoogste niveau sinds 1993.

De Zwitserse inflatie is lager dan die van andere landen. Zo had het VK in april een jaarlijkse inflatie van meer dan 8%, terwijl de inflatie in de eurozone in mei meer dan 6% bedroeg. Vorige week vrijgegeven gegevens toonden aan dat de inflatie in de VS in mei is gedaald tot 4,0%.

Het paar USD/CHF zal reageren op verschillend ander forexnieuws van deze week. De belangrijkste zal de getuigenis van Jerome Powell zijn, waarin hij het zal hebben over de rentepauze van vorige week. Hij zal ook informatie geven over wat hij later dit jaar kan verwachten. Andere functionarissen van de Fed, zoals Tom Barkin en Loretta Mester, zullen ook spreken.

Technische analyse USD/CHF

USD/CHF-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD naar CHF vertoonde de afgelopen maanden een sterke bearish trend. Het is erin geslaagd om onder het belangrijke weerstandspunt te zakken op 0.9150, het hoogste punt op 30 mei. Het paar heeft zich teruggetrokken tot onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Ook zakte de koers onder het belangrijke ondersteuningsniveau st 0.9088, het laagste punt in februari van dit jaar en november 2021. Daarom is het pad van de minste weerstand voor het pair naar beneden, met het volgende niveau om in de gaten te houden op 0.8830.