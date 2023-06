“Verwarde” Fed stuurt tarieven naar zowel nul als naar het oneindige?

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

Na 10 opeenvolgende verhogingen van de Federal Funds Rate heeft de FOMC tijdens haar vergadering in juni de renteverhogingen onderbroken (of misschien overgeslagen).

Jerome Powell heeft duidelijk gemaakt dat de Federal Reserve van plan is de rente in juli en dit jaar opnieuw te verhogen, waarbij de meest recente aankondiging alleen maar dient als een adempauze voor de economie.

De belangrijkste zorg van Powell blijft dat de inflatie plakkerig is, met name de kern-CPI.

Monetaire achterstanden en hoe deze zich in de economie kunnen uiten, zijn nog steeds een cruciale onbekende.

George Gammon, een investeerder en populaire Youtuber, is echter van mening dat economische actoren waarschijnlijk ten onrechte verwachten dat de verkrapping zal aanhouden.

Hij zegt zelfs:

“…je zult niet geloven wat er daarna gaat gebeuren en ik kan je verzekeren dat de markten totaal onvoorbereid zijn…(er gaat) een enorme daling van de rentetarieven komen.“

Waarom denkt Gammon dat de Fed haar eigen beloften niet zal nakomen?

Laten we eens naar deze grafiek kijken.

Bron: FRED Database

Over het trackrecord van de Fed zei Gammon:

“…in het begin van 2000 zat de Fed in een cyclus van renteverhogingen…ze drukten op de pauzeknop, net zoals ze vandaag deden en zie je wat er daarna gebeurt? Is de rente gestegen of juist gedaald? Ze gingen recht naar beneden.“

Hij voegde toe:

“… toen begonnen ze aan een nieuwe cyclus van renteverhogingen … in 2006-2007. Wat deden ze? Ze pauzeerden… Denk je niet dat Alan Greenspan… (en) Ben Bernanke precies hetzelfde zeiden als Jerome Powell vandaag? … We pauzeren gewoon, maar maak je geen zorgen. Over een paar maanden houden we de stijgingspercentages aan.“

Met betrekking tot de recente wereldwijde gezondheidscrisis identificeert Gammon een soortgelijk patroon en merkt op:

“… zo werkt het nooit… Jerome Powell zelf verhoogde de rentetarieven (tot) een pauze en je weet precies wat er daarna gebeurt.“

Veranderende factoren

Heeft Gammon gelijk als hij verwacht dat de markten verblind zullen worden door een massale ommezwaai van de Fed?

Hij verwijst naar een thema dat vaak naar voren is gekomen in mijn eerdere stukken op Invezz.

Dit is het idee dat de op hol geslagen inflatie in aanzienlijke mate het gevolg was van langdurig goedkoop geldbeleid, ongekende fiscale stimuleringsmaatregelen en de ontwrichting van de wereldwijde toeleveringsketens.

De onwil van de Fed en de ambtenaren van de Schatkist om de ‘voorbijgaande’ theorie los te laten, duwde de CPI naar vier decennia hoog.

Hoewel de inflatie nog steeds boven het streefniveau ligt, is het cruciaal dat ze aanzienlijk lager is dan het hoogtepunt van 9,1% in juni 2022.

Als gevolg hiervan zou de belangrijkste drijfveer van het Fed-beleid van de afgelopen vijftien maanden aanzienlijk minder krachtig moeten zijn.

Bron: BLS, FRED

Falende gegevens

Afgezien van de CPI zijn er tal van verontrustende indicatoren die niet alleen wijzen op een naderende recessievertraging, maar ook op de mogelijkheid van een stagnatie in de stijl van een depressie.

Markten worden tegelijkertijd geconfronteerd met een omgekeerde rentecurve, de implosie van commercieel vastgoed en de scherpe daling van de huizenprijzen, die de koopkracht van de consument aantast.

Bron: FRED Database

Om het banksysteem niet buiten beschouwing te laten, dat eerder dit jaar drie van de vier grootste implosies in de geschiedenis van de VS zag, merkte Raghuram Rajan, voormalig gouverneur van de Reserve Bank of India, op:

“… terwijl de eerste fase van het bankenprobleem waarschijnlijk voorbij is, ontstaat er een langzaam brandende nood bij de banken, aangezien ze ontdekken dat ze langlopende leningen hebben tegen lage rentetarieven en deposito’s worden herprijsd naar veel hogere rentetarieven, dus hun winstgevendheid, vooral de kleine en middelgrote sector, wordt gekwetst…“

Werkloosheid en energie

In een eerder artikel heb ik betoogd dat de kracht van de arbeidsmarkt gevaarlijk kan worden overschat.

Dit kan beleidsmakers hebben misleid tot te strak beleid, wat opnieuw de risico’s van monetaire vertragingen met zich meebracht.

Gamon wijst erop:

“Wat probeert Jerome Powell te doen? Hij probeert de inflatie te verminderen door de werkloosheid te verhogen.“

Als de verbeterde niet-agrarische loonlijsten de kwetsbaarheid op de banenmarkt verhullen, zouden de werkloosheidsstatistieken plotseling veel hoger kunnen uitvallen dan verwacht.

Als dat zo is, zullen veel van de hierboven besproken factoren waarschijnlijk aanzienlijk verslechteren.

Op een breder internationaal macro-economisch niveau heeft de verlaging van de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag door de OPEC+ en Saoedi-Arabië niet geresulteerd in een aanhoudend bullish momentum voor de prijzen van ruwe olie, wat wijst op een wereldwijde inkrimping van de vraag.

Vraag naar veilige activa en depressie

Jeff Snider van Eurodollar University verwacht dat naarmate de economie verslechtert, wat zou moeten gebeuren als de rente hoog blijft, er een stormloop zal zijn om activa zoals goud, contanten, Amerikaanse staatsobligaties en andere kasequivalenten veilig te stellen.

Snider voerde aan dat economische actoren in moeilijke tijden risico’s willen verminderen, dus:

… (in de jaren 1930) …de rentetarieven op veilige investeringen daalden omdat tijdens de depressie de vraag naar veiligheid omhoog gaat.

Dit is een patroon dat vandaag de dag weer lijkt op te duiken.

Dit wordt zichtbaar als we vaststellen dat sinds ongeveer oktober 2022 de renteverhogingen van de Fed geen invloed hebben gehad op de 10-jaarsrente.

Bron: FRED

Voordien waren de rendementen op staatsobligaties in navolging van de federal funds rate hoger, naarmate de financieringskosten stegen.

Dit is de afgelopen zeven tot acht maanden echter ingrijpend veranderd, waarbij de 10-jaarsrente met ongeveer 11 basispunten YTD is gedaald, terwijl de bandbreedte van de beleidsrente is gestegen van 4,25% – 4,50% naar 5,0% – 5,25%.

Op het moment van schrijven is goud gestegen met 7,32% YTD.

Dit zou erop kunnen wijzen dat de vraag naar veilige havenactiva aanzienlijk is gestegen, wat erop wijst dat de economie kan beginnen aan wat Snider noemt:

“…depressie-economie.“

Tweezijdige rentetarieven

Op basis van Snider merkt Gammon op dat, aangezien het rendement op veilige activa lager wordt en deflatoire krachten aan kracht winnen:

“…we mogen verwachten dat de Fed Funds-rente ook zal dalen. Laten we zeggen dat ze helemaal terug gaan naar nul… omdat we een soort situatie hebben… crisis, depressie, recessie, Black Swan…“

Dit is geen ondenkbaar scenario aangezien dit in het verleden is gebeurd, tijdens de grote financiële crisis en zelfs zeer recentelijk.

Een losse en hechte omgeving, samen

Als een dergelijke situatie zich voordoet, kunnen de tarieven een situatie bereiken waarin ze zowel los als krap zijn.

Aangezien de tarieven technisch laag zouden zijn, zouden grote spelers in de banksector nul procent rente betalen en profiteren van gemakkelijk beleid.

Tegelijkertijd kan een vijandige omgeving worden verergerd door een onvoorziene gebeurtenis, waardoor het wankele banksysteem niet bereid is om leningen te verstrekken aan moeder-en-pop-ondernemingen of ondernemende ondernemingen, waardoor de effectieve leenrente van deze categorie oneindig wordt.

Kredietcontractie

Het reguliere krediet droogt al op voor de gemiddelde Amerikaan met een rapport van LendingTree uit mei 2023 waaruit blijkt dat een gigantische 43% van de Amerikanen in de komende zes maanden een BNPL-lening wil aanvragen.

Bron: LendingTree

De meeste van deze leningen worden genomen om over te stappen totdat er salarisstrookjes beschikbaar komen, terwijl helaas een vijfde van de consumenten aangeeft het geld nodig te hebben om essentiële dingen zoals boodschappen te kopen.

Uit een onderzoek van de Fed onder senior leningfunctionarissen bleek dat de voorwaarden in het eerste kwartaal al strenger werden.

Bron: Federal Reserve

Geïnteresseerde lezers kunnen in dit artikel meer informatie over het onderzoek vinden.

Zonder toegang tot werkkapitaal zullen de productie en de dienstverlening volgend jaar duidelijk afnemen, wat de zwakte van de economische omstandigheden zal verergeren.

Gammon voegt eraan toe:

“Zodra ze (stimuleringsprogramma’s) een stap terug doen en veel minder doen van wat de inflatie van de consumentenprijzen veroorzaakte, om mee te beginnen, (zul) je de natuurlijke krachten van de economie zien optreden en dat is wanneer we de desinflatie beginnen te zien, zo niet ronduit deflatie…“

Zo is de cruciale M2-indicator gekrompen.

Bron: FRED

“Totaal in de war” op de lange termijn?

Mike Shedlock, een populaire blogger en een gerespecteerde stem op het gebied van economie, schreef over de laatste aankondiging van de Fed:

“Een puntgrafiek van toekomstverwachtingen onthult totale verwarring.“

Bron: Mishtalk, FOMC

De roze arcering vertegenwoordigt de gemiddelde prognose voor de rente.

Shedlock betoogt dat de uitkomst van verschillende factoren nog steeds in mysterie gehuld is, waaronder het streven van de Amerikaanse regering naar schone energie, de verkiezingen van 2024, de spanningen tussen China en Taiwan en de toenemende krachten van deglobalisering.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat er zoveel verwarring is onder commissieleden.

Hij voegde toe:

“Totale verwarring is een passende omschrijving. We zouden nu in een veel betere positie verkeren als de Fed meer verschillende meningen had over inflatie, eindeloze kwantitatieve versoepeling en standpunten waar elk lid van de Fed het mee eens was, allemaal jarenlang verkeerd.“