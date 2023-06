Analyse USD/HKD terwijl Hibor rente in Hongkong stijgt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Hongkongse dollar is sterker geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar terwijl de interbancaire koers bleef stijgen. Het paar USD/HKD trok zich terug naar een dieptepunt van 7,8130, het laagste niveau sinds 22 mei. Het is gedaald van de hogere kant van de peg op 7.8500.

De interbancaire rente in Hongkong stijgt

Het paar USD/HKD zat in een neerwaartse trend doordat de zorgen van beleggers over de Chinese economie aanhielden. Recente gegevens toonden aan dat de Chinese economie zich langzamer herstelde dan verwacht.

Zoals ik in dit artikel schreef, besloten analisten van Goldman Sachs om hun inschatting van de economie van Hongkong te verlagen. Ze verwachten nu dat de economie van het land dit jaar met ongeveer 5,4% zal groeien, lager dan hun eerdere schatting van 6%.

De economie van Hongkong herstelt ook in een trager tempo, waarbij sleutelsectoren als detailhandel, onroerend goed en productie ondermaats presteren. Dit gebeurt vanwege de nauwe correlatie tussen de economieën van Hongkong en het vasteland.

Tegelijkertijd presteert de aandelenmarkt van Hongkong slechter dan zijn wereldwijde tegenhangers. De Hang Seng-index is dit jaar met bijna 2% gedaald, terwijl belangrijke sectorgenoten zoals de Nasdaq 100 en S&P 500 zijn overgegaan naar een bullmarkt. De kans is groot dat veel beleggers wisselen naar westerse en Japanse aandelen.

Ondertussen laat het meest recente nieuws over HKD zien dat de interbancaire rentetarieven in Hongkong de pan uit rijzen. De Hibor, de interbancaire dagkoers in Hong Kong, steeg naar 5,1%. Het is dit jaar meer dan verdubbeld terwijl de korting ten opzichte van de USD is verdwenen.

Een waarschijnlijke reden is dat er een toenemende vraag is naar Hongkongse dollars door beursgenoteerde bedrijven die hun dividenden uitkeren.

Vooruitzichten voor de Hongkongse dollar

De Hongkongse dollar is geen vrij zwevende valuta, aangezien deze is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Hierdoor moet de koers van USD/HKD tussen de 7,8500 en de onderkant van 7,75 blijven. Het is nu tussen de twee partijen.

De Hong Kong Monetary Authority (HKMA) heeft het mandaat om ervoor te zorgen dat de valuta binnen haar bereik blijft. Het doet dat door de oorlogskas van $400 miljard te gebruiken om in te grijpen op de forexmarkt door Amerikaanse dollars te kopen of Hongkongse dollars te verkopen.

De vooruitzichten voor de korte termijn voor de Hongkongse dollar zijn dat deze zou kunnen gaan verzwakken aangezien deze een patroon met dubbele bodems heeft gevormd. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bullish teken. Een doorbraak onder de dubbele bodem van 7,8066 geeft aan dat de Hongkongse dollar verder zal versterken.