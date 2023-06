Crypto bearmarkt? Maakt niet uit, want CHANCER trekt massaal aandacht van beleggers

De Chancer presale is live en heeft in slechts enkele dagen aangetoond dat de interesse in het token enorm is. Zelfs terwijl Bitcoin en andere cryptocurrencies het moeilijk hebben, heeft het native CHANCER-token, dat in 12 voorverkoopfasen zal worden verkocht, binnen enkele dagen bijna $260.000 aangetrokken. De enorme instroom in het project geeft aan hoe investeerders denken over het potentieel van Chancer binnen de gok- en voorspellende markten.

Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in de toekomst van de gokmarkt, lijkt het dat het helpen van Chancer om $15 miljoen op te halen, zelfs tijdens de bearmarkt, een kans is die velen niet willen missen.

Waarom Chancer zo aantrekkelijk is voor beleggers in deze bear markt

Om een lang verhaal kort te maken, Chancer brengt een revolutie teweeg in weddenschappen met behulp van blockchain-technologie.

De online gokindustrie, die sportweddenschappen, online casino’s en andere subsectoren omvat, zal naar schatting tussen 2023 en 2030 groeien met een CAGR van 12% – van ongeveer $75 miljard naar $205 miljard.

Een van de belangrijkste aanjagers van deze groei is regelgevende ondersteuning en acceptatie op verschillende online platforms te midden van de toenemende digitalisering over de hele wereld. Hoewel de wereldwijde markt voor online gokken er aantrekkelijk uitziet met deze voorspellingen, is een aspect dat de ruimte volledig zal veranderen het gebruik van blockchain-technologie.

Met crypto-enabled platforms die voorspellingsmarkten aanbieden die het spel hebben veranderd via virtuele weddenschappen, staat Chancer klaar om een verdere revolutie teweeg te brengen met sociaal gedreven en gedemocratiseerde voorspellende markten, aangedreven door het CHANCER-token.

Investeren in de presale van Chancer biedt langetermijnbeleggers waarschijnlijk de mogelijkheid om de tokens tegen aanzienlijk lagere prijzen te verwerven. Wanneer de presale eindigt en het project live gaat, zal de vraag naar het token toenemen. Daarnaast zijn er andere passieve verdienmogelijkheden beschikbaar, als onderdeel van de bredere utility van het native token.

Wat is Chancer?

Chancer is een sociaal gedreven platform voor voorspellende markten, waar tokenhouders de touwtjes in handen hebben. Iedereen op het platform kan een voorspellingsmarkt creëren van elk evenement met een gedefinieerde uitkomst, of het nu gaat om sport, cryptogaming, verkiezingen of wat voor community betrokkenheid of evenement dan ook.

Zoals hierboven vermeld, wordt Chancer mogelijk gemaakt door CHANCER, een utility-token dat de houder toegang geeft tot het ecosysteem en andere voordelen zoals DAO-governance. CHANCER-houders kunnen ook netwerkvalidators worden en verdienen met tokens. Wanneer tokenhouders CHANCER inzetten voor opbrengst, helpen ze ook de netwerkbeveiliging te waarborgen.

Hoe werkt Chancer en waarom is het uniek?

In plaats van de gecentraliseerde ‘huis’-modellen die beschikbaar zijn bij traditionele gokplatforms, biedt Chancer de sleutel tot het creëren van voorspellingsmarkten en het afhandelen van uitbetalingen aan zijn gemeenschap van gebruikers. Het platform biedt deelnemers aan het ecosysteem ook de kans om hun markten live te streamen voor anderen, die ze vervolgens kunnen bekijken en inzetten.

Dit aspect van het platform waar mensen kunnen deelnemen aan markten die zijn gecreëerd door gebruikers uit de hele wereldgemeenschap, is wat Chancer uniek maakt.

Het peer-to-peer (P2P)-model dat niet beschikbaar is bij traditionele gokbedrijven, heeft het potentieel om miljoenen gokkers online te brengen. Waarom? Omdat er geen limiet is aan welke markten of evenementen op de blockchain kunnen worden geplaatst, met voordelen zoals transparantie en fraudebestendige resultaten die worden verbeterd via de mogelijkheid van slimme contracten.

CHANCER-investeerders die zich in het project kopen, investeren dus in een bedrijf dat de toekomst van weddenschappen bepaalt.

Waarom zou je tijdens de voorverkoop in CHANCER willen investeren?

Chancer zal een totale voorraad van 1,5 miljard tokens hebben, waarvan 65% beschikbaar is gesteld aan early-bird-investeerders, aangezien het platform $ 15 miljoen probeert op te halen. De tokenverkoop, waaraan iedereen kan deelnemen via de officiële presale pagina, zal naar verwachting uitverkocht zijn voorafgaand aan de lancering op Uniswap en andere beurzen in het komende kwartaal.

CHANCER zal tijdens de eerste fase van de presale voor $0,01 per token worden verkocht. De prijs van het token zal in elke volgende fase stijgen totdat het $0,021 bereikt in de laatste fase. Dat betekent dat als een belegger in de huidige fase CHANCER koopt, de waarde van zijn belegging met 110% zal zijn gestegen.

Deze vooruitzichten en het feit dat het revolutionaire ecosysteem van Chancer het gezicht van online wedden via blockchain zal veranderen te midden van een bredere groei van de industrie, suggereert dat investeren nu een waardevolle onderneming op de lange termijn kan zijn.

Ook zal de crypto-industrie, die blijft vechten tegen de bear-condities, naar verwachting een nieuwe bull-cyclus zien, met verwachte marktwind in de rug die tokens naar nieuwe hoogtepunten duwt. CHANCER tegen de huidige prijzen in de presale ziet er dus uit als een koopje. Investeerders die geïnteresseerd zijn om CHANCER nu op de markt te brengen, kunnen meer te weten komen over het project in de whitepaper.