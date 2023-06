Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De goudprijs bewoog de afgelopen dagen zijwaarts nu investeerders de impact beoordelen van het rentebesluit van vorige week door de Federal Reserve. Na in april naar een recordhoogte van $2.082 te zijn gestegen, zakte de prijs van het metaal naar $1.960. Het metaal is met meer dan 20% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

De bullish case voor goud

Er zijn twee belangrijke redenen waarom de goudprijs de komende maanden zou kunnen blijven stijgen. Ten eerste heeft de Federal Reserve waarschijnlijk haar wandelcyclus beëindigd. Zoals we in dit artikel schreven heeft de bank vorige week besloten de rente ongewijzigd te laten. De Fed waarschuwde dat het waarschijnlijk later dit jaar de wandelcyclus zal hervatten.

De kans bestaat echter dat de bank niet opnieuw zal verhogen aangezien de inflatie daalt. Vorige week gepubliceerde gegevens toonden aan dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in mei daalde tot 4,0%. Als de trend doorzet, zal de inflatie waarschijnlijk in het vierde kwartaal van dit jaar of in het eerste kwartaal van volgend jaar naar de doelstelling van de Fed gaan.

Ten tweede zijn er zorgen over de Amerikaanse schuldensituatie. Uit recente gegevens blijkt dat de Amerikaanse overheidsschuld is gestegen tot meer dan 32 biljoen dollar. En de recente overeenkomst over het schuldenplafond garandeerde dat de schuld de komende jaren meer dan 36 biljoen dollar zal bedragen.

Een schuldencrisis wordt niet verwacht. In de toekomst bestaat echter de mogelijkheid dat Amerikaanse schuldeisers hogere rentetarieven zullen eisen. Bij deze omstandigheden zal goud een goede veilige haven zijn voor investeerders.

Ten derde, zoals we eerder hebben geschreven, vindt de de-dollarisering plaats nu landen hun reserves diversifiëren. Landen als Rusland, China, India en Turkije zijn doorgegaan met het aanleggen van goudreserves. Nu het wantrouwen jegens de Amerikaanse dollar aanhoudt, is de kans groot dat er meer vraag naar goud zal zijn.

Tegelijkertijd groeit de goudproductie niet zo snel als de vraag. Het aanbod steeg in het eerste kwartaal met slechts 1% omdat de vraag hoog bleef.

Technische analyse van de goudprijs

De andere bullish case voor goudprijzen is technisch. De grafiek hierboven laat zien dat de goudprijs een beker- en handvatpatroon vormde dat in paars wordt weergegeven. Het vormt nu het handvatgedeelte van dit patroon. Verder zit goud vast boven het 100-daags voortschrijdend gemiddelde. Goud is ook iets onder de belangrijkste steun beland op $1.960, het hoogste punt in februari van dit jaar.

Daarom is de kans groot dat de goudprijs de komende maanden zal opveren. Meer voordeel zal worden bevestigd als de prijs boven het belangrijke weerstandsniveau van $2.000 komt.