USD/MXN: Peso wacht op besluit van Mexicaanse centrale bank

De Mexicaanse economie draait op alle cilinders, aangezien het land profiteert van de nabijheid van de Verenigde Staten. Als gevolg hiervan is de wisselkoers van USD/MXN dit jaar gedaald en schommelt op het laagste niveau sinds april 2016. Het is met meer dan 33% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau tijdens de pandemie.

Economische groei in Mexico

De wereld maakt grote verschuivingen en herschikkingen door terwijl de spanningen tussen twee grootste economieën ter wereld toenemen. Na de Covid-19-pandemie en de Russische invasie van Oekraïne begonnen de meeste bedrijven hun toeleveringsketens te veranderen.

Tegenwoordig zijn veel Amerikaanse bedrijven om drie belangrijke redenen naar Mexico verhuisd. Ten eerste ligt Mexico extreem dicht bij de Verenigde Staten. Ten tweede hebben de twee landen een vrijhandelsovereenkomst, wat betekent dat de meeste invoer niet wordt belast.

Ten derde zijn de kosten van zakendoen in het land relatief goedkoper dan in de VS. Hoewel de lonen in Mexico hoger zijn dan in China, besparen veel bedrijven geld door automatisering.

Recente gegevens hebben de kracht van de Mexicaanse economie aangetoond. Uit dinsdag gepubliceerde cijfers bleek bijvoorbeeld dat de detailhandelsverkopen van het land met 1,5% op MoM-basis en met 3,8% op jaarbasis zijn gestegen. Deze stijging was hoger dan de mediane schattingen van respectievelijk -0,3% en 2,5%.

Er zullen deze week twee belangrijke katalysatoren zijn voor het paar USD/MXN. Ten eerste zal Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, spreken in het Congres. Hij zal waarschijnlijk praten over de stand van de economie en de acties die de bank zal ondernemen.

Ten tweede komt de Mexicaanse centrale bank donderdag bijeen. Nu de inflatie in het land afneemt, is de kans groot dat de bank zal besluiten de rente ongewijzigd te laten op 11,25%. Als dit gebeurt, is het de tweede maand op rij dat de bank de rente niet heeft verhoogd.

Technische analyse USD/MXN

De wisselkoers van USD naar MXN vertoonde de afgelopen maanden een sterke bearish trend. Op de wekelijkse chart heeft het pair een hoofd-schouderpatroon gevormd. Het bewoog onlangs iets onder de halslijn van dit patroon om 17.35 uur.

Tegelijkertijd is het pair comfortabel onder alle voortschrijdende gemiddelden beland, terwijl de Relative Strength Index (RSI) is gezakt naar het oversold-niveau. De Average Directional Index (ADX) is gestegen naar 26, wat aangeeft dat de trend sterk is. Het paar USD/MXN zal waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau op 15.