Analyse zilverprijs nu de goud/zilver-ratio daalt naar $84

De zilverprijs is de afgelopen weken onder grote druk komen te staan door de reactie van investeerders op de zwakke Chinese groeicijfers. Het metaal zakte naar een dieptepunt van $23,06, lager dan $26,10, het hoogste punt van het jaar tot nu toe. Tegelijkertijd is de goud/zilver-ratio gestegen naar $84.

Chinese economische groei

Zilver en andere industriële metalen hebben zich deze maand teruggetrokken omdat de zorgen over de Chinese economie aanhielden. Zoals ik in dit artikel schreef, besloten analisten van Goldman Sachs hun schatting voor de Chinese economie te verlagen.

De analisten van de bank gaan uit van een groei van de economie dit jaar met 5,4%. Het lijkt erop dat beleidsmakers in het land ook verwachten dat het herstel van de economie trager zal verlopen dan verwacht. Dinsdag besloot de Peoples Bank of China (PBoC) de rente met zo’n 15 basispunten te verlagen.

Er zijn nog andere tekenen dat de economie aan het wankelen is. Zo is de prijs van ruwe Brent-olie dit jaar met ongeveer 10% gedaald. Koper, dat algemeen wordt gezien als een barometer van de Chinese economie, is dit jaar met meer dan 12% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau.

Ondertussen tonen gegevens aan dat de woningsector zich nog moet herstellen. Volgens studies van Goldman Sachs daalden de huizenprijzen in ongeveer 70 steden in mei. De start van de huisvesting is slechts 40% van het niveau van 2020.

De prijs van zilver reageert op de Chinese economie omdat het land de grootste consument ter wereld is. Als het niet goed gaat, gaan beleggers er daarom van uit dat de vraag laag is.

De volgende belangrijke katalysator voor de zilverprijs is de komende verklaring van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve. Hij zal getuigen in het Congres, waar hij zal spreken over de staat van de Amerikaanse economie en het besluit van de bank om de rente ongewijzigd te laten. Zilver reageert op de acties van de Fed omdat het algemeen wordt gezien als een edelmetaal.

Voorspelling zilverprijs

Als we naar de daily chart kijken, zien we dat de prijs van zilver zich de afgelopen weken heeft teruggetrokken. Het is verplaatst van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $26,12 naar de huidige $22,90. Zilver heeft ook het belangrijke ondersteuningsniveau gepasseerd op $24,56, het hoogste niveau in december, januari en februari. Het heeft een break-and-retest-patroon gevormd, wat meestal een bearish teken is.

Zilver blijft iets onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar beneden is gekanteld. Daarom is de kans groot dat zilver zal blijven dalen. Het bearish geval wordt bevestigd als de prijs onder de steun daalt op $22,71.