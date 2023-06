Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Berkeley Group Holdings PLC (LON: BKG) eindigde woensdag licht lager, hoewel het een gezonde groei op jaarbasis van de winst vóór belastingen voor het boekjaar 2023 rapporteerde.

Waarom daalt het aandeel Berkeley vandaag?

Aandeelhouders maken zich zorgen omdat het management waarschuwde voor een omzetdaling van 20% dit jaar, aangezien hogere tarieven en een nogal moeilijke regelgeving de investeringen in woningbouw blijven beperken.

Als de levering van woningen moet worden gehandhaafd, moet het planningssysteem op deze uitdagingen reageren en is zekerheid in de regelgevingsomgeving een onmiddellijke prioriteit.

Desalniettemin herhaalde de high-end vastgoedontwikkelaar zijn verwachting voor £1,05 miljard ($1,34 miljard) winst in fiscaal 2024 en 2025.

Berkeley zei vandaag ook dat het zich blijft inzetten om £283 miljoen per jaar terug te geven aan aandeelhouders tot en met september 2025.

Berkeley meldt winststijging van 10% voor het volledige jaar

Voor het boekjaar 2023, dat eindigde op 30 april, rapporteerde Berkeley Group Holdings PLC £604 miljoen aan winst vóór belastingen – 10% meer dan een jaar geleden en zo’n £6,5 miljoen beter dan de consensus.

Inclusief joint ventures leverde het in Londen genoteerde bedrijf in het afgelopen boekjaar 4.637 woningen op; ongeveer hetzelfde als een jaar geleden. De omzet steeg echter van £2,35 miljard naar £2,55 miljard. In een persbericht vandaag liet CEO Rob Perrins weten:

“We bevinden ons in een goede positie om te blijven investeren in onze bestaande herstellocaties, maar zullen voorzichtig blijven met het aangaan van nieuwe investeringen totdat de voorwaarden voor groei aanwezig zijn.“

Andere opmerkelijke cijfers in de jaarresultaten zijn onder meer een stijging van de intrinsieke waarde per aandeel met 2,8% tot £31,01. Wall Street heeft een consensus ‘overweight’-rating op de Britse aandelen die momenteel worden verhandeld tegen ongeveer dezelfde prijs als waartegen ze in 2023 begonnen.