De wisselkoers van GBP naar INR steeg naar het hoogste niveau sinds 2021, vooruitlopend op het aanstaande rentebesluit van de Bank of England (BoE). Het paar steeg naar een hoogtepunt van 105,22, wat betekent dat het pond sterling met meer dan 22% is gestegen ten opzichte van het laagste niveau in december vorig jaar.

BoE rentebesluit

Het Britse pond bevond zich de afgelopen maanden in een sterke bullish trend. Het is met meer dan 20% gestegen ten opzichte van belangrijke valuta’s, waaronder de Amerikaanse dollar. Deze rally vindt plaats terwijl de vooruitzichten voor de Britse economie erbarmelijk blijven.

Zoals we woensdag schreven, schoot de Britse inflatie in mei omhoog. De totale consumentenprijsindex steeg in mei tot 8,7%, terwijl de kerninflatie steeg tot 6,7%. Core CPI is een belangrijke inflatiemeter die de volatiele voedsel- en energieproducten uitsluit.

Verdere gegevens tonen aan dat de kernindex van de detailhandelsprijzen in mei steeg tot 10,3%, een signaal dat de crisis in de kosten van levensonderhoud voortduurt.

Het volgende belangrijke nieuws met betrekking tot GBP zal het komende rentebesluit van de BoE zijn. Economen gaan ervan uit dat de bank de rente met 0,25% tot 4,75% zal verhogen. Als dit gebeurt, zal de bank de rente naar het hoogste niveau in meer dan tien jaar opdrijven. Sommige analisten zetten de bank onder druk om met 0,50% te verhogen.

De uitdaging voor de Bank of England is dat het land nu een periode van stagflatie doormaakt. Stagflatie treedt op wanneer een land een hoge inflatie heeft en een laag groeitempo.

De prijs van GBP/INR is gestegen vanwege de divergentie tussen de BoE en de Reserve Bank of India. In haar meest recente besluit heeft de RBI besloten de rentetarieven ongewijzigd te laten, aangezien de inflatie in het land aan het afnemen is. De bank liet de rente ongewijzigd op 6,50%.

GBP naar INR prognose

Het paar GBP/INR steeg naar een hoogtepunt van 105,12. Dit was een belangrijk niveau aangezien het op 21 april het hoogste niveau was. Deze prijs is tevens de bovenzijde van het V-vormig patroon. Het is boven de voortschrijdende gemiddelden van 25 weken en 50 weken gestegen.

Verder zijn de MACD en de Relative Strength Index (RSI) blijven stijgen. De kans is groot dat de prijs van GBP naar INR zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op 106,50. Een beweging onder de steun bij 104 zal de bullish weergave ongeldig maken.