USD/BRL: Waarom de Braziliaanse real zojuist het hoogste punt in 52 weken bereikte

De wisselkoers van het paar USD/BRL bleef dalen na het laatste besluit van de Braziliaanse centrale bank. De koers is de afgelopen zeven opeenvolgende weken gedaald en bevindt zich nu op het laagste niveau sinds 6 juni 2022. In totaal is de Braziliaanse real dit jaar met meer dan 13,9% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Besluit van de centrale bank van Brazilië

Een van de belangrijkste nieuwsberichten over forex van deze week is het rentebesluit van de Braziliaanse centrale bank. De bank besloot de rente onveranderd te laten op 13,75%, waar ze sinds augustus vorig jaar staat. Vóór augustus had de centrale bank de rente verhoogd vanaf het pandemische dieptepunt van 2% in haar strijd tegen de inflatie.

De belangrijkste wijziging in het beleid van de bank was de verklaring dat ze dit jaar niet zal aarzelen om de rente opnieuw te verhogen als de inflatie hardnekkig hoog blijft. Tegelijkertijd denkt de bank dat de economie van het land de rest van het jaar zal vertragen. In de verklaring stond:

“Ondanks de recente daling van de totale consumenteninflatie, verwacht de commissie een stijging van de 12-maands totale inflatie in de tweede helft van het jaar.”

Het paar USD/BRL daalde omdat de verklaring agressiever was dan wat de meeste analisten hadden verwacht. Voorafgaand aan de vergadering verwachtten velen van hen dat de bank al in augustus van dit jaar renteverlagingen zou aankondigen. Toch denken sommige analisten dat de ba dit jaar met zo’n 50 basispunten zal dalen.

De economie van Brazilië heeft te maken met tegenwind en wind mee. Zoals ik in dit artikel al schreef, zijn de prijzen van sojabonen en mais de afgelopen maanden bijvoorbeeld sterk gedaald. Dit is belangrijk omdat Brazilië een van de grootste exporteurs van deze landbouwgrondstoffen is. De belangrijkste wind mee is dat er nog steeds een grote vraag is naar de producten van het land.

Technische analyse USD/BRL

USD/BRL-grafiek door TradingView

Als we naar de wekelijkse grafiek kijken, zien we dat het paar USD/BRL de afgelopen maanden in een sterke bearish trend verkeerde. Het heeft het belangrijke ondersteuningsniveau gepasseerd op 4.8853, het laagste punt in april. Het belangrijkste is dat het paar onder de 25-weekse en 50-weekse voortschrijdende gemiddelden is gezakt.

Ik vermoed dat de bearish trend zich zal voortzetten, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau op 4,5926, het laagste niveau op 11 april. Deze prijs ligt ongeveer 4% onder het huidige niveau.