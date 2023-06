USD/TRY: Zal de renteverhoging van de Turkse centrale bank de lira redden?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/TRY bewoog zijwaarts terwijl investeerders wachtten op een spil van de Turkse centrale bank. Het paar handelde op 23,54, waar het vastzit sinds de verkiezing van vorige maand waarbij Erdogan werd herkozen. In totaal is de Turkse lira de afgelopen 12 maanden met ongeveer 36% gedaald.

Besluit van de Turkse centrale bank

De Turkse centrale bank omarmde in 2022 een onconventioneel monetair beleid toen de inflatie enorm opliep. Terwijl andere centrale banken de rente verhoogden, besloot de bank deze te verlagen. Als gevolg hiervan steeg de inflatie tot bijna 100%, terwijl de Turkse lira naar een laagterecord zakte.

De afgelopen tijd heeft de Turkse regering geld uitgegeven om Erdogan te helpen herverkozen te worden. De regering verhoogde de lonen en startte enorme projecten. Als gevolg hiervan zijn de deviezenreserves van het land de afgelopen maanden verder gedaald. De nettoreserves daalden in mei tot min $5,7 miljard.

Traders zullen zich daarom concentreren op de vergadering van de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT), die donderdag wordt afgesloten. Economen menen dat de bank zal gaan kantelen nu Erdogan zijn herverkiezing heeft gewonnen.

Volgens een opiniepeiling van Reuters verwachten alle economen dat de bank tijdens deze vergadering de rente zal verhogen. De gemiddelde schatting is dat de tarieven stijgen van de huidige 8,5% naar 20%. Als dit gebeurt, zal het de grootste renteverhoging zijn die de bank in de moderne tijd heeft doorgevoerd. Ook verwachten de economen dat de bank dit jaar meer renteverhogingen zal doorvoeren.

Een renteverhoging zal waarschijnlijk worden toegejuicht door beleggers van USD/TRY. De uitdaging is echter dat een verhoging betekent dat de bank niet onafhankelijk is en door de president als politiek instrument wordt gebruikt. Bovendien is het niet de eerste keer dat de bank na de verkiezingen de rente verhoogt.

Technische analyse USD/TRY

USD/TRY-grafiek door TradingView

Als we naar de daily chart kijken, zien we dat de prijs van USD/TRY al lange tijd in een sterke bullish trend zit. Meest recent bevond het pair zich in een nauwe range op de all-time high. De koers heeft gevormd wat lijkt op een bullish flag, meestal een bullish teken. Het paar blijft boven alle voortschrijdende gemiddelden.

Daarom is de kans groot dat het paar USD/TRY een bullish breakout zal doormaken, zelfs als de CBRT donderdag met een renteverhoging draait. Als dit gebeurt, zal het paar waarschijnlijk op 24 naar het volgende psychologische niveau stijgen.