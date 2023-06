Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelt in voordeel van Coinbase

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

In een partijdige uitspraak op 23 juni oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof in het voordeel van de cryptocurrency-uitwisseling Coinbase, waarmee een einde kwam aan juridische procedures die tegen haar waren aangespannen in twee Californische zaken.

In de class action-rechtszaken beweerden de eisers dat Coinbase geen adequate verlichting bood nadat gebruikers geld hadden verloren en dat het bedrijf zich schuldig had gemaakt aan misleidende advertenties.

Coinbase dringt aan op arbitrage

Copy link to section

Coinbase vroeg de verantwoordelijke districtsrechtbanken om de zaken te seponeren op grond van het feit dat, volgens het bedrijf, gebruikers ermee instemden om geschillen te beslechten in plaats van rechtszaken aan te spannen toen ze hun accounts aanmaakten.

De uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof is de eerste keer dat de rechtbanken in het land in het voordeel van cryptocurrencies hebben beslist. De uitspraak is geschreven door rechter Brett Kavanaugh en werd gesteund door vier van de vijf andere conservatieve rechters van de rechtbank in een 5-4 beslissing.

In haar oordeel schreef de rechtbank:

“Bij het aanmaken van een account bij Coinbase gaan individuen akkoord met de voorwaarden in de gebruikersovereenkomst van Coinbase. Zoals hier relevant, bevat de Gebruikersovereenkomst een arbitragebepaling, die bepaalt dat geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden opgelost door middel van bindende arbitrage.”

De twee zaken tegen Coinbase zullen nu worden doorverwezen naar arbitrage door de districtsrechtbanken van Californië, wat voor bedrijven doorgaans goedkoper is dan het procederen of geschillen voor de rechtbank op te lossen. Aanvankelijk hadden de districtsrechtbanken van Californië het verzoek om arbitrage van Coinbase afgewezen in de bovengenoemde zaken. Hierdoor werd Coinbase gedwongen beroep in te dienen met het verzoek om schorsing en terwijl de beroepen werden behandeld, waren de rechtbanken geneigd de civiele zaken voort te zetten ondanks de beroepen van het bedrijf.

De uitspraak van het Hooggerechtshof van vandaag verleent de schorsing waardoor de beroepen van Coinbase kunnen worden voortgezet voordat de class action-rechtszaken ertegen kunnen worden voortgezet. Dit is niet alleen goed nieuws voor Coinbase maar ook voor de hele cryptocurrency-sector, die onder vuur ligt van de SEC.