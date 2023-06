Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Nifty 50-index deinsde vrijdag terug toen beleggers nadachten over de notulen van de Reserve Bank of India (RBI). De index trok zich terug naar een dieptepunt van ₹18.715, wat een paar punten lager was dan het hoogste punt van dit jaar van ₹18.888. Ondanks de daling blijft de index dit jaar ongeveer 11% boven het laagste niveau.

Indische aandelen trekken zich terug

De RBI is, net als andere wereldwijde centrale banken, voorzichtig geworden door de rentetarieven te pauzeren. In haar meest recente besluit heeft de RBI besloten de rentetarieven voor de tweede maand op rij ongewijzigd te laten. Het haalde het feit aan dat de inflatie en de economische groei aan het vertragen waren.

Er zijn echter tekenen van verdeeldheid onder de beleidsmakers van RBI. Sommige leden zijn van mening dat meer verkrapping nodig is, terwijl anderen menen dat meer verhogingen zullen leiden tot een trager economisch herstel. In een verklaring zei een commissielid dat het monetaire beleid “gevaarlijk dicht bij niveaus was waarop het schade aan de economie kan toebrengen”. Een ander lid zei:

“Toetreding tot een dergelijk regime (inflation targeting) houdt alleen in dat de nominale reporente wordt afgestemd op de verwachte inflatie. Het vereist niet dat de nominale repo langer hoog wordt gehouden.”

De meeste Nifty 50-kiezers stonden vrijdag in het rood. De aandelenkoers van Adani Enterprises daalde met meer dan 6,58% nadat Amerikaanse toezichthouders het bedrijf onder de loep begonnen te nemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Securities and Exchange Commission (SEC) en het US Attorney’s Office in New York. Dit verklaart ook waarom de aandelen van Adani Ports & SEZ ook met meer dan 4% kelderden.

Andere opmerkelijke underperformers in de index waren Bharat Petroleum, Hindalco Industries, Tata Motors, HDFC Life en Titan Companies. Indiase bankaandelen zoals Axis Bank, SBI en ICICI Bank daalden vrijdag ook hard.

Deze verliezen werden gecompenseerd door winsten in een aantal Nifty 50-bestanddelen. IndusInd Bank, Bharti Airtel, Asian Paints en HDFC Bank stegen met ongeveer 1%.

Voorspelling Nifty 50-index

Nifty grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de Nifty-index de afgelopen maanden in een sterke bullish trend zat. Het heeft wat tegenwind gehad na het bereiken van het belangrijke weerstandspunt van ₹18.888, het hoogste punt op 30 november.

Dit is een belangrijke prijs aangezien de index een uniek patroon heeft gevormd. Sommige analisten zijn van mening dat dit patroon een dubbele top is, een bearish teken. Anderen zien het als een beker- en handvatpatroon, wat een voortzettingsindicator is.

Zoals ik in dit artikel schreef moet de Nifty 50-index boven dit niveau komen om de bullish trend te bevestigen. Als dit gebeurt, is het volgende psychologische niveau om naar te kijken ₹19.000.