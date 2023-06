Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Chancer, een gloednieuw blockchain-platform, doet het buitengewoon goed, nu het token in minder dan twee weken tijd meer dan $328.000 heeft opgebracht. Het is de afgelopen maanden een van de snelst verkopende symbolische verkopen geworden, aangezien beleggers optimistisch blijven over de gokindustrie.

Aandelen voor sportweddenschappen doen het goed

Een manier om de groei van een sector te voorspellen, is door te kijken naar de prestaties van de aandelen. Bij nadere beschouwing blijkt dat veel gokaandelen het de afgelopen maanden goed hebben gedaan. Flutter Entertainment, het moederbedrijf van Fanduel, PokeStars, Sportsbet en Sisal, heeft het aandeel sinds september 2021 naar het hoogste niveau zien stijgen. Het is met meer dan 113% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

Ook hebben de aandelen van DraftKings het in het VK goed gedaan en zijn meer dan verdubbeld ten opzichte van het laagste niveau in 2022. Ze zijn met meer dan 141% gestegen en zweven nu op hun hoogste niveau sinds januari 2022.

Dezelfde situatie doet zich voor bij andere merken. Aandelen van bedrijven als MGM Resorts en Penn National zijn de afgelopen maanden allemaal weer opgeveerd. Alleen Entain-aandelen zijn dit jaar achtergebleven bij de markt, aangezien de voorraad dit jaar met meer dan 21% is gedaald ten opzichte van het hoogste niveau. Entain is het moederbedrijf van onder andere Ladbrokes, Coral en Sportingbet.

Beleggers zijn optimistisch over de gokindustrie vanwege de omvangrijke markt en de substantiële groei ervan. De markt voor sportweddenschappen, die in 2022 werd gewaardeerd op meer dan $83,65 miljard, zal naar verwachting $91,43 miljard bereiken in 2023 en $182 miljard in 2030. Dit betekent dat de branche een CAGR van ongeveer 10% zal hebben.

Chancer token presale

Dit verklaart ook waarom de vraag naar het $CHANCER-token stijgt. De symbolische verkoop heeft sinds vorige week maandag meer dan $328.000 opgehaald. Dit betekent dat het al meer dan een derde van het doel van $1 miljoen heeft opgehaald. De ontwikkelaars hebben meer dan 32,8 miljoen tokens verkocht.

Om te beginnen, zoals ook beschreven in de whitepaper, bouwt Chancer een platform voor zowel sport- als sociale weddenschappen. Gebruikers zullen toegang hebben tot sportmarkten op haar platforms en er weddenschappen op kunnen plaatsen. Tegelijkertijd introduceert het het concept van sociaal wedden, waarbij elke $CHANCER-tokenhouder markten zal creëren. Ze kunnen bijvoorbeeld een markt creëren voor lokale parlementsverkiezingen.

Decentralisatie van de gokmarkt

Het belangrijkste onderdeel van het platform van Chancer is dat het zal evolueren naar een volledig gedecentraliseerd blockchain-project. In tegenstelling tot de hierboven genoemde bedrijven, zal Chancer gedecentraliseerd zijn, wat betekent dat de community de beslissingen zal nemen. Ook zullen tokenhouders deelnemen aan het delen van de winst die in de branche wordt gegenereerd.

Decentralisatie is goed gebruikt in sectoren zoals financiën en NFT’s. Enkele van de belangrijkste platforms die gebruikmaken van gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO) zijn Uniswap en PancakeSwap. Door decentralisatie kunnen tokenhouders stemmen op belangrijke gebeurtenissen en upgrades in het ecosysteem.

Zoals ik al eerder heb geschreven, moet je wel onderzoek doen voordat je investeert in een symbolische verkoop, om aanzienlijke risico’s te vermijden. Tegelijkertijd moet je slechts een klein deel van je geld in deze symbolische voorverkoop investeren.