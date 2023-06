Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De detailhandelsverkopen in het VK daalden in mei in een langzamer tempo naarmate de kosten van levensonderhoud aanhielden. Volgens het Office of National Statistics stegen de detailhandelsverkopen in mei met 0,3%, na een groei met 0,5% in de voorgaande maand. Deze groei vertaalde zich in een jaar-op-jaar daling van 2,1%. Door Reuters geraadpleegde economen hadden verwacht dat de verkopen in het land met 2,6% zouden dalen.

De kernverkopen, exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, stegen in mei met 0,1%, beter dan de verwachte daling van 0,3%. Ze daalden met 1,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Deze cijfers tonen aan dat de detailhandel in het land worstelt om te herstellen. De ONS liet weten:

“Toen werd gevraagd naar hun winkelgedrag in de afgelopen twee weken, meldde 44% van de volwassenen dat ze minder eten kochten tijdens het boodschappen doen. Dit aandeel lijkt toe te nemen, in de voorgaande periode was het nog 41%.”

De ONS wijt de daling aan de voedingswinkels, waar het volume in mei met 1,6% daalde. Tegelijkertijd daalde het aandeel van de detailhandelsverkopen online van 27,1% in april naar 26,6% in mei. Ze zijn nog steeds hoger dan waar ze waren vóór de pandemie.

De cijfers over de detailhandelsverkopen in het VK kwamen twee dagen nadat het land sterke cijfers over de consumenteninflatie had gepubliceerd. Uit de gegevens bleek dat de totale consumenteninflatie in mei steeg tot 8,7%, terwijl de kerninflatie in de loop van de maand steeg tot 6,7%.

Als gevolg hiervan worstelt de Bank of England om de torenhoge inflatie in bedwang te houden. Donderdag besloot de bank de rente met 0,50% te verhogen, hoger dan de mediane schatting van 0,25%. Het duwde de tarieven naar het hoogste niveau in jaren.

Toch zijn er zorgen of de hoge rentetarieven in het VK de inflatie zullen onderdrukken. Sommige analisten zijn van mening dat er meer moet worden gedaan aan het begrotingsbeleid om de inflatie te verlagen.