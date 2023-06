Swiss Market Index (SMI) beste en slechtste bestanddelen van 2023

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Swiss Market Index (SMI) steeg voor de tweede dag op rij nadat beleggers reageerden op de laatste beslissing van de Zwitserse Nationale Bank (SNB). De index steeg naar een hoogtepunt van SFR 11.235, een paar punten boven SFR 11.080, het dieptepunt van deze week.

Rentebesluit SNB

De SNB rondde donderdag haar rentebesluit af en besloot de rente met 0,25% te verhogen. Het duwde de tarieven naar 1,75%, de vijf opeenvolgende maanden van stijgingen. De eerdere verhogingen waren 50 en 75 basispunten.

Net als andere centrale banken vecht de SNB tegen de hoge inflatie, ook al zijn de prijzen stabiel gebleven in vergelijking met andere landen. Uit de meest recente gegevens bleek dat de inflatie van het land in mei afnam van 2,6% tot 2,2%.

De meeste bedrijven in de SMI-index staan dit jaar in het groen. Slechts drie daarvan stonden dit jaar in het rood. Logitech-aandelenkoers, die ik hier schreef , is dit jaar met 12% gedaald omdat de bezorgdheid over de vraag aanhoudt. De aandelenkoersen van Roche en Zurich Insurance zijn dit jaar allemaal met meer dan 4% gedaald.

Anderzijds heeft Holcim, het gigantische cementbedrijf, zijn voorraad dit jaar met meer dan 24% zien stijgen. Deze stijging maakt het tot het best presterende bedrijf in de Swiss Market Index. Richemont, het moederbedrijf van Cartier, Van Cleef & Arpels en Montblanc, is de tweede uitvoerder in de index.

De aandelen van luxegoederen zijn dit jaar enorm gestegen, geholpen door de sterke vraag uit China. Enkele van de andere best presterende aandelen in de branche zijn LVMH, Hermes en Kering.

ABB, Kuehne & Nagel, Lonza Group, Alcocn en Swiss Life zijn dit jaar ook met meer dan 20% gestegen. Andere toppresteerders in de SMI-index zijn onder andere UBS, Nestle, Swiss Re en Partners Group.

Technische analyse SMI-index

SMI-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de SMI-index de afgelopen dagen in een sterke bearish trend zat. De koers is gezakt tot onder de belangrijke steun van 11.442, het hoogste punt op 17 januari. De aandelen zijn ook onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden (MA) gezakt. De twee gemiddelden staan op het punt een bearish cross-over te maken.

De kans is groot dat de Zwitserse marktindex verder zal dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau op 11.000.