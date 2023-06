Waarom de ASX 200-index een harde ommekeer maakte

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De onderging vrijdag een harde ommekeer toen beleggers reageerden op de dalende prijzen voor ruwe olie en grondstoffen. Na deze week te zijn gestegen tot A$7.400, heeft de index zakte naar een dieptepunt van A$7.115. In totaal is de index dit jaar meer dan 6,40% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau.

Recessierisico’s blijven bestaan

De ASX 200-index daalde nadat de PMI voor de productie van flitsers in juni uitkwam op 48,6. Hoewel deze stijging beter was dan de door de mediaan geschatte 48,1, blijft hij onder de 50. Dit geeft aan dat de verwerkende industrie in een krimpmodus zit.

Ondertussen zijn de grondstofprijzen de afgelopen dagen blijven dalen. Uit gegevens blijkt dat de West Texas Intermediate (WTI) donderdag daalde tot $68,70, terwijl ruwe Brent-olie daalde tot $73,30. Deze prestatie vindt plaats op een moment dat de Chinese economie vertraagt. Analisten van Goldman Sachs en HSBC hebben onlangs hun economische vooruitzichten naar beneden bijgesteld.

De prijzen van ruwe olie en aardgas zijn belangrijk voor de ASX 200, aangezien veel bedrijven in grondstoffen handelen. Dit verklaart waarom veel olie- en gasmaatschappijen zich vrijdag terugtrokken.

Ondertussen trokken ook andere metalen die populair waren in Australië, zoals ijzererts en koper, zich terug. Als gevolg hiervan daalden bedrijven als Cyclone Metals, Macro Metals, Catalina Resources en Lodestar Minerals vrijdag met meer dan 20%. Big-capbedrijven zoals BHP Group, Fortescue, Rio Tinto en South32 vielen.

De ASX 200-index is ook gedaald als gevolg van acties van de Reserve Bank of Australia (RBA). In haar besluit deze maand verhoogde de bank de rentetarieven met 0,25% en gaf aan dat meer verhogingen waarschijnlijk zijn. Als gevolg hiervan maken analisten zich zorgen over de toenemende kans op een recessie. In een notitie zei de hoofdeconoom van AMP:

“De RBA heeft al genoeg gedaan om de economie te vertragen en de inflatie weer op het doel te brengen, en we zien duidelijk bewijs van een afnemende vraag in termen van dalende reële detailhandelsverkopen, dalende bouwvergunningen, vertragende plannen voor groei van bedrijfsinvesteringen, vertragende BBP-groei.”

Voorspelling S&P/ASX 200-index

In mijn laatste artikel op de ASX 200-index voorspelde ik dat het een bullish breakout zou hebben. Destijds noemde ik het vallende wigpatroon dat zich aan het vormen was. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bullish teken.

De bullish breakout vond plaats, maar werd vervolgens snel ongedaan gemaakt te midden van toenemende recessierisico’s. Dit is een teken dat het een valse breakout was. Het is ook gedaald tot onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden. Daarom is de kans groot dat de index zal blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op $7.000. Deze prijs valt samen met de onderkant van het dalende wigpatroon.