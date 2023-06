“Een nieuwe fase” – Analist doet indrukwekkende Aave, Uniswap, Filecoin, Bitcoin voorspelling

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijzen van crypto bleven tijdens het weekend brullen terwijl investeerders de dip bleven kopen. Bitcoin, de grootste munt in de branche, steeg naar het hoogste punt in een jaar tijd, meer dan $31.000. In totaal steeg de totale marktkapitalisatie van alle digitale valuta’s tot boven de $1,18 biljoen, terwijl BTC dit jaar de Nasdaq 100 en de Dow Jones-indices heeft verslagen.

Crypto gaat een nieuwe fase in

De huidige crypto-rally is vooral te danken aan de acties van grote spelers in de financiële sector die cryptocurrencies omarmen. Bedrijven als Blackrock, Invesco en WisdomTree hebben allemaal een spot Bitcoin ETF aangevraagd. Analisten verwachten dat de SEC het fonds van Blackrock zal toestaan, aangezien het bedrijf een van de meest verbonden bedrijven in Wall Street is.

Ander belangrijk cryptonieuws was de lancering van EDX Markets, een nieuwe cryptobeurs ondersteund door Schwab, Citadel en Fidelity. Deze beurs biedt niet-bewarende diensten aan institutionele en individuele beleggers. De drie geldschieters zijn enkele van de meest geavanceerde spelers in Wall Street, met Citadel als de grootste marktmaker van het land.

Daarom denken sommige analisten, nu Bitcoin in een bullmarkt zit, dat het nog een tijdje zou kunnen blijven stijgen. Trouwens, dat Bitcoin boven de $30.000 uit is gekomen is een teken dat er investeerders in de markt zijn die bereid zijn hogere biedingen te plaatsen.

Het belangrijkste is dat Bitcoin de dubbele top van $30.900 heeft overschreden. Dit betekent dat het de bearish stelling die door dit patroon werd veroorzaakt, ongeldig maakte. In een notitie beschreef Strahinja Savic, van FRNT FInancial, dit als een nieuwe fase en zei:

“Een aanhoudende beweging boven USD $31.000 zou erop wijzen dat we een nieuwe fase ingaan waarin marktdeelnemers een deel van de eerdere regelgevingsangst beginnen te herprijzen. Ondanks wat als antagonistische retoriek van sommige regelgevers overkomt, hebben de bitcoin spot ETF-applicaties de mening versterkt dat instellingen geïnteresseerd blijven in crypto.”

Voorzichtigheid is geboden

Als deze verwachting wordt bevestigd, betekent dit dat de prijs van Bitcoin de komende weken zou kunnen blijven stijgen. Vanwege de crypto-correlatie die bestaat in de crypto-industrie, zullen andere altcoins zoals Aave, Uniswap, Synthetix en Filecoin ook blijven stijgen. Hetzelfde geldt voor Coinbase aandelen en andere cryptomining-aandelen zoals Hut 8 Mining, Argo Blockchain en Marathon Digital.

Toch is voorzichtigheid geboden. Ten eerste vond deze beweging boven de $31.000 plaats in een omgeving met een laag volume, wat aangeeft dat het een valse uitbraak zou kunnen zijn.

Het andere grote risico is dat Bitcoin een bearish divergentiepatroon lijkt te vormen. Zoals hieronder getoond, hebben de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator dit divergentiepatroon op de 4H-grafiek gevormd. Dit is een signaal dat de prijs de komende dagen zou kunnen dalen.