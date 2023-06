AltSignals ($ASI) prijsvoorspelling nu experts het eens zijn dat AI geen ‘bubbel’ is

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

AltSignals blijft dit jaar nieuwe mijlpalen bereiken in de presale.

Tot nu toe heeft het in totaal ongeveer $1,02 miljoen opgehaald via de presale, wat betekent dat er nog maar 5,0% te gaan is voordat het $1,08 miljoen bereikt en de “Fase 1” met succes wordt afgesloten.

Het native token “ASI” is $0,015 waard op het moment van schrijven – een stijging van maar liefst 25% al binnen enkele maanden.

Nog belangrijker, het financiële technologiebedrijf verwacht dat het crypto-token $0,02274 zal bereiken in de laatste fase van de presale, aangezien investeerders blijven zoeken naar manieren om de snelle groei van kunstmatige intelligentie te spelen.

Als een dergelijke stijging zich inderdaad voordoet, zullen degenen die vandaag in AltSignals investeren, tegen het einde van de presale genieten van een rendement van 50%.

AI is anders dan de technische bubbel van eind jaren 90

Kunstmatige intelligentie is wat er momenteel speelt in de financiële ruimte sinds Microsoft een investering van meerdere miljarden dollars aankondigde in OpenAI – het bedrijf achter het oh zo beroemde ChatGPT.

Het is wat het meest heeft bijgedragen aan een winst van meer dan 15% in de S&P 500 dit jaar. Opmerkelijke namen die in het hart van AI zitten, zoals Nvidia en Tesla, hebben hun aandelenkoers sinds het begin van het jaar verdubbeld of zelfs verdrievoudigd.

Daardoor vragen veel mensen zich echter af of de AI-manie misschien iets te veel lijkt op de dotcom-zeepbel van eind jaren negentig. Maar gelukkig zien experts, waaronder Kevin Philip – Partner bij Bel Air Investment Advisors, het anders.

We geloven niet dat wat we vandaag zien het equivalent is van de techzeepbel eind jaren 90 of van het door hefboomwerking gedreven karakter van de markt in de aanloop naar de [financiële crisis].

Philip is ervan overtuigd dat de AI-bedrijven van tegenwoordig veel betere fundamenten hebben dan de internetbedrijven van eind jaren negentig.

Zijn visie komt overeen met die van Chris Harvey, hoofd aandelenstrategie van Wells Fargo Securities, die in een recente onderzoeksnota toevoegde dat kunstmatige intelligentie een technologie is die onmiddellijke commerciële toepassingen heeft.

Dergelijke opvattingen voorspellen in ieder geval veel goeds voor de toekomst van AltSignals. Laten we eens kijken waarom.

AltSignals is een AI-game

AltSignals is in de eerste plaats een handelssignaalservice die beleggers helpt betere beslissingen te nemen met betrekking tot het in- en uitstappen van een financieel activum, of het nu gaat om aandelen, forex of cryptocurrencies.

Het bedrijf maakt gebruikt van de vlaggenschipservice “AltAlgo“, maar wat nog spannender is, is de aankomende kunstmatige intelligentie-verbeterde versie van de handelstoolkit – ActualizeAI.

ActualizeAI zal, zoals de naam al doet vermoeden, kunstmatige intelligentie gebruiken om de nauwkeurigheid van de handelssignalen verder te verbeteren om investeerders nog meer rendement te bieden. Vanzelfsprekend wordt verwacht dat het gebruikersbestand zal groeien, waardoor niet alleen het bedrijf als geheel wordt geholpen, maar ook de prijs van het ASI-token.

Is het de moeite waard om het ASI-token te kopen?

De lancering van ActualizeAI zal waarschijnlijk een wind in de rug zijn voor ASI, omdat het crypto-token het handelsplatform zal aandrijven.

AltSignals is van plan om het native token te gebruiken als aandelen die het recht voor de eigenaren verzekeren om inspraak te hebben in zaken die verband houden met hoe het bedrijf wordt geleid en welke richting het uitgaat.

Wat nog belangrijker is, het ASI-token zal centraal staan in de toegang tot ActualizeAI en zijn wereld van functies, waaronder mogelijkheden om geld te verdienen door bijvoorbeeld deel te nemen aan handelstoernooien. Dus als ActualizeAI meer gebruikers naar AltSignals trekt met zijn op AI gebaseerde verbeteringen, zal dit de vraag naar het crypto-token stimuleren, wat in theorie zou moeten resulteren in een prijsstijging.

Het is ook opmerkelijk dat investeerders die blootstelling aan het ASI-token in de presale veiligstellen, vroegtijdig toegang krijgen tot ActualizeAI en de voordelen ervan. Een gedetailleerde uitleg op de website van AltSignals legt uit hoe je de crypto-token in drie eenvoudige stappen kunt kopen.

Wat zou nog meer een rugwind kunnen zijn voor AltSignals ($ASI)?

Op Telegram heeft AltSignals nu meer dan 52.000 gebruikers. Het aantal abonnees op zijn VIP-groep is nu ook de 1.400 gepasseerd, wat duidt op een sterke en aanhoudende vraag naar het ASI-token waarvan, zoals opgemerkt, de waarde ervan net als elk ander financieel actief aan de vraag is gekoppeld.

Op Trust Pilot scoort de handelssignaalservice een bijna perfecte 4,9. Maar nu komt het beste deel. AltSignals moet het native token nog op grote crypto-uitwisselingen vermelden. Dat is belangrijk, want we hebben de prijzen van collega’s Pepe en Floki dit jaar omhoog zien schieten nadat ze live gingen op Binance.

Bovendien zaten de cryptocurrencies de afgelopen dagen in een opwaartse trend nadat de Amerikaanse Federal Reserve tijdens haar laatste beleidsvergadering besloot de rente ongewijzigd te laten. De bankencrisis duwde ook investeerders, zelfs institutionele investeerders, naar crypto-activa.

Daartoe zal ASI waarschijnlijk deelnemen aan het aanhoudende herstel van de cryptomarkt, want dat is eigenlijk wat het is: een cryptotoken.

Dergelijke wind in de rug zou volgens veel experts tegen het einde van dit jaar tot 5 cent kunnen stijgen. Ga voor meer informatie over AltSignals naar de presale pagina.