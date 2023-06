Euro Stoxx 50 beste en slechtste onderdelen van 2023

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Euro Stoxx 50-index heeft het dit jaar goed gedaan. Het is met meer dan 11% gestegen en bevindt zich nu op het hoogste niveau sinds 2007. De index is gestegen in lijn met zijn Amerikaanse tegenhangers zoals de Dow Jones, Nasdaq 100 en S&P 500.

Europese aandelen zijn goedkoop

Er zijn drie belangrijke redenen waarom de Euro Stoxx 50-index het goed heeft gedaan in 2023, ondanks dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetaire beleid blijft verkrappen.

Ten eerste is de rally vooral te danken aan de sterke prestaties van de Europese economie dit jaar. In december en januari was de belangrijkste stelling onder beleggers dat de meeste Europese landen in een recessie zouden belanden.

Ze voerden aan dat de meeste landen zouden lijden onder de hoge aardgasprijzen. Het tegenovergestelde gebeurde en aardgas zakte naar het laagste niveau sinds 2021. Deze daling hielp om de inflatie van het blok te verlagen en de productiviteit te verhogen.

Ten tweede steeg de Euro stoxx 50-index vanwege de opvatting dat Europese aandelen schromelijk ondergewaardeerd waren. De index heeft een PE-ratio van 13,99 en een dividendrendement van 2,78%. De S&P 500 daarentegen heeft een PE-veelvoud van 22,2. Waardebeleggers zijn dan ook van mening dat deze aandelen een koopje zijn.

Ten derde hebben de meeste bedrijven in de index geprofiteerd van de heropening van de Chinese economie. Veel bedrijven in de index doen veel zaken in het land.

Adidas is het best presterende aandeel in de Euro Stoxx 50-index, met een stijging van meer dan 38%. De andere toppresteerders zijn onder andere Inditex, Philips, CRH, Hermes, BMW, ASML en SAP. Al deze aandelen zijn met meer dan 30% gestegen.

Het aandeel Adidas doet het goed, terwijl de ellende met Kanye West aanhoudt. ASML steeg naarmate meer bedrijven hun investeringen in de productie van halfgeleiders verhoogden.

Aan de andere kant zijn de slechtst presterende bedrijven in de Euro stoxx 50-index Vonovia, TotalEnergies, BASF en AB InBev.

Voorspelling Euro Stoxx 50

Stoxx 50 grafiek door TradingView

De Eurostoxx 50-index heeft het de afgelopen maanden goed gedaan. Onlangs heeft de index echter een sterke weerstand gevonden bij €4.395, waar het een triple-top patroon heeft gevormd. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bearish teken.

De index is ook iets onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen gezakt, maar wordt ondersteund door de 100-dagen MA. Daarom zijn de vooruitzichten van de Stoxx-index op dit moment neutraal, met een bearish bias. Een beweging onder de 100-daagse MA geeft aan dat er meer verkopers op de markt zijn. Meer winst wordt bevestigd als de Euro 50-index boven het weerstandspunt op €4.395 komt. Als dit gebeurt, opent dit de mogelijkheid dat de index stijgt tot €4.500.