Filecoin Virtual Machine (FVM) wint enkele maanden na de onthulling aan populariteit bij ontwikkelaars. In een verklaring merkten de ontwikkelaars op dat het ecosysteem zijn DeFi-ecosysteem en het aantal smart contracts had zien stijgen.

De totale waarde die is vergrendeld (TVL) in het ecosysteem van Filecoin is snel gegroeid en bevindt zich nu op het hoogste punt ooit van 4,65 miljoen FIL. Deze TVL was enkele maanden geleden bijna nul. De grootste bijdragers aan deze groei zijn onder andere STFIL, GLIF Pools Infinity, Filet Fiance en SFT Protocol.

In dollars uitgedrukt heeft Filecoin FVM een TVL van bijna $20 miljoen. Hoewel dit verbleekt in vergelijking met giganten als Ethereum en Tron, is het een indrukwekkend cijfer voor een relatief nieuw platform.

Filecoin heeft onlangs ook verschillende integraties gemaakt. Het integreerde met bruggen zoals Axela, Celer en meer dan 35 andere. Net als andere blockchains waren deze integraties noodzakelijk voor de groei van het ecosysteem.

Andere belangrijke statistieken zijn het aantal unieke slimme contracten dat interactie heeft met het netwerk, de 1.210 unieke smart contracts en 91.000 gemaakte wallets.

Filecoin Virtual Machine is een technologie die het voor ontwikkelaars mogelijk maakt om dApps te maken. Het is compatibel met Ethereum Virtual Machine (EVM). In een notitie zeiden de ontwikkelaars:

“FVM stelt de Filecoin-community in staat om ontdekkings- en reputatiediensten op de Filecoin-blockchain te bouwen en de transparantie van het netwerk te vergroten. Veel van de Filecoin-blokverkenners breiden hun dashboards nu uit met gegevens die rechtstreeks uit de Filecoin-blockchain worden gehaald.”

Filecoin is een van de beste blockchains ter wereld. Het verstoort de opslagindustrie door het voor bedrijven mogelijk te maken om bestanden gedecentraliseerd op te slaan. Eerder dit jaar, zoals ik in dit artikel schreef, introduceerde Filecoin Filecoin Web Services (FWS), een product met suites om ontwikkelaars te helpen bij het bouwen van goed presterende computeroplossingen. FWS heeft een aantal tools die vergelijkbaar zijn met die van Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure.